近日，有小學教師跳樓自殺，其中涉及學校的管理。有論者批評校本政策，我卻認為，問題的核心不單只是校本的制度，而是學校以至香港社會的管理文化。



香港一些人奢談民主政治，着眼只是選舉取勝的機制，而不去追究民主的精神、民主的意義。觀乎這些民主之人行為舉止粗鄙狂暴，就可知道他們實質是與民主真義相背，他們只是借民主選舉的機制來牟取私利。民主就是以民為主，民不分貴賤，應該是平等一致。民也不應分管理與被管理者，二者不過是分工不同，難分貴賤賢愚。人人平等，自然必須平等看待。中國傳統的倫理道德，禮義廉恥，以至其他文化的宗教教訓，都是大致一樣地維護尊重每個人的平等與權利。



可惜，香港的資本主義文化失去道德的規範，以金錢與權力來形成不平等的待遇。一方面是暴發戶，不懂得消費中間的買賣、服務與被服務之間只是平等交換，不能仗錢欺人。



另一方面在企業機構政府之內，層級差別不影響同等的職員與公務員的性質，誰都不可濫權來劣待同事。即使私企老闆與僱員之間，也不過是商品交換，工資換取服務，共存並生，互相倚賴。



香港社會裏濫用金錢與權力，欺凌別人，主因是這些人沒有道德、沒有家教也沒有禮義廉恥，這是教育的失職失效。而政府與法律的缺位，使公民沒法受到免受欺凌的保障。一是工會受到壓抑，起不了保護受薪者的應有權益。二是企業、機構、公營組織縱有依足法律制訂的規章制度，卻沒有嚴格執行，讓暴劣者可利用制度來作欺凌。



於是校長自以為是土皇帝，企業主管、機構領導也肆意妄為，不僅欺凌同事、同工，更以此作為升級獲利的手段。即使在「明明德」的大學裏面，我們也見到有高深教育培養出來的人，對上擦鞋，阿諛奉承；對下欺壓，弄虛作假，甚至連一般禮貌亦做不到。媒體竟有人還稱之為職場文化，不作鞭撻反而加以維護。



香港一半大學生是讀工商管理，師生校友竟不知人力資源最為關鍵，管理方法應是合作協力、各盡其力，而不是以高壓欺凌方法來爭取成績與利潤。即使短期獲利，這樣的管理不可持久。



香港社會的文化因投機暴發而變成野蠻無理，巧取豪奪保不住香港的繁榮安定。香港工程制度的崩潰，家暴頻仍，已是警告，劣質文化已入制度的筋骨，進入家庭和下一代。香港沉淪始源在此。教師自殺，校長不能無責，社會與政府也難辭其咎。