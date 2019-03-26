九七回歸，香港實施「一國兩制、港人治港、高度自治」，保留其行政、立法、司法三大政治架構進入特區繼續營運。在這三大政治架構中有大變的，是立法體系和行政體系，此即按照《基本法》的規定，立法會和行政長官最終要由普選產生。



當年作出這樣的安排，是因按照歐美「普世價值」的理論，只有「雙普選」才能真正體現和保障香港的資本主義制度和生活方式五十年不變，才能阻隔社會主義「一國」對香港資本主義「一制」的干預，香港人、外國投資者才「放心」，才能展現朝廷對「一國兩制」的「誠意」。



在當時歷史條件下，這樣安排無可厚非。回歸二十餘年，朝廷也對「雙普選」的實現、按照《基本法》規定的循序漸進作出了相當的努力，香港政改取得相當進展。



不過，隨着內外形勢的巨變，推動「雙普選」出現了不少嚴重問題，一是普選政改爭拗嚴重撕裂社會，香港成為「政治惡鬥城市」；二是「港獨」分裂勢力冒起，國家主權、安全受到威脅；三是方便了一些心懷叵測的政客、政棍利用選舉蠱惑和煽動對一國「離心離德」，為「港獨」分裂勢力培育社會土壤，輿論先行；四是「雙普選」的爭拗以及實現，最招引外部勢力插手香港的事務，操弄選舉結果，訓練代理人；五是香港難以聚焦發展經濟和民生，步入衰落；六是在「雙普選」的地域和人事局限下，「港人治港」會大大排斥「港人」以外的人才，無能者治港得到系統性、制度性保護，特區政府成了無能政府。



實現「雙普選」引發的上述六宗罪，早已彰彰明甚。西方民主普選存在的重大弊端，這些年在多個國家和地區也已顯露無疑，這些很值得朝廷和港人深切反思。



事實已經證明，「雙普選」和政改愈是「循序漸進」，上述六大問題愈是嚴重，難以收拾，愈是和中國的發展大局「擰着」，和當年保持香港繁榮穩定、為國家現代化作貢獻的初衷「擰着」。