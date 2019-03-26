桀犬吠堯，醜態百出。「民主阿婆」陳方安生聯同兩名反對派政客郭榮鏗及莫乃光到美國拜謁洋主人，前者更獲美國副總統彭斯臨時接見，頓時感激涕零，語無倫次，指香港正逐漸收窄人權及自由，希望美國繼續關注一國兩制落實情況。郭榮鏗也不執輸，聲稱假如一國兩制繼續遭削弱，美方可能會採取行動，例如取消《香港政策法》，「希望特區政府可以在這次會面之後認真思考，做好給國際社會看」。



漢奸就是漢奸，永遠改變不了奴顏婢膝的本性。他們跑到美國哭秦庭，極力抹黑一國兩制，把香港說得一無是處，但人們想問的是，如果香港人權自由真的如此糟糕，他們還能如此囂張嗎？還能到處唱衰香港嗎？高雄市長韓國瑜禮貌性拜訪中聯辦，反對派斥責「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」，而民主阿婆等人跑到美國要求「關注一國兩制落實情況」，充當現代吳三桂，引外部勢力干預香港事務，這又該當何罪？



中國從來不缺漢奸，但做漢奸做得理直氣壯，做得洋洋自得，大概只有香港這種地方才有這種怪事。正如有人所說，中國人收買外國人難如登天，外國人收買中國人則易如反掌，只需丟幾根骨頭、幾塊狗餅，甚至只需口頭讚揚幾句，便有許許多多中國人甘願充當洋走狗。民主阿婆也好，李漢奸和漢奸黎也好，他們比美國人更愛美國，比英國人更愛英國，雖然成為中華民族的敗類，卻備受洋人抬舉，輪流獲邀周遊列國，而且每次都能獲洋大人接見，面子十足。難怪他們飄飄然，李漢奸更曾公開宣稱「日日做漢奸」。



對這班人而言，「日日做漢奸」的感覺也許很好，但他們不要忘記，漢奸從來沒有好下場。從南宋的秦檜，到明末的吳三桂，再到抗日時的汪精衞等等等等，中國歷史上漢奸輩出，縱使他們曾經春風得意，風光無限，死後也難逃遭人唾罵，遺臭萬年。