意大利政府簽約加入「一帶一路」之際，為進一步展現善意，決定將一批流失於意大利的中國文物歸還，共計七百多套。中方證實，有關文物時間跨度長達五千年，上至新石器年代，下至明清民國，物品多樣，保存完好，總體價值高，為過去二十年來最大規模的流失文物「回家」盛事，開創中意文化遺產合作的新里程。



這麼多文物能回家誠然是一件好事，同時也觸及中國人內心深處的痛點。有統計顯示，目前存放於外國著名博物館的中國文物達一百六十多萬件，而流落外國民間的中國文物則為此數的十倍，這些文物大部分是清末民初被外國人搶走、騙走及偷走，部分經由不法商人走私出境，尤其是第二次鴉片戰爭以及八國聯軍入侵，堪稱中華文化的浩劫。



一八六○年，英法聯軍攻入北京，搶劫圓明園後付之一炬，侵略者將寶物一箱一箱地裝船帶回國向親友炫耀，或獻給皇室，其中一名叫巴雷特的軍官，恰恰是法國大文豪雨果的朋友。雨果為此寫了一篇有名的文章回應這位朋友，痛斥英法對圓明園犯下的罪行，「我們歐洲人，總認為自己是文明人，在我們眼裏，中國人是野蠻人；然而，文明卻是這樣對待野蠻的」；「將來交付歷史審判的時候，有一個強盜就會被人們叫做法蘭西，另一個，叫做英吉利。」



雨果希望將來有一天，掠奪者會將搶來的寶物送還給中國，然而回家的文物少之又少。事實上，儘管英、法等國面對交還文物的巨大壓力，但亦一直大耍無賴，不是說有關國家不懂得保管文物，就是說不知道將文物還給誰。目前僅法國總統馬克龍態度較好，承諾將搶來的文物還給原主，但要真正放棄這些價值連城的藝術珍品，又談何容易！可以說，大英博物館、法國羅浮宮既是文化寶庫，又是老殖民者恥辱標誌，更是中國人心上的那根刺，文物要不回，國恥就永遠在那裏。