麻疹疫情來勢洶洶，至今已錄得二十宗感染個案，超過去年全年的十五宗，絕大部分患者都在機場或國泰任職，兩者明顯已成播毒源頭，惟不論港府還是國泰皆懶懶閒，隨着每天數以萬計的旅客出入境，香港會否再次淪為疫埠，無人說得準。



港府最為人詬病之處是被動應對，提供的資訊嚴重不足。衞生防護中心這幾天雖有派員到機場舉行講座及為有需要員工接種疫苗，但打針時間每天只有短短兩、三小時，許多員工根本趕不及參與。更有甚者，一般市民對麻疹一知半解，不少人以為麻疹和德國麻疹是同一病毒，對於是否已在小時候打過針、是否需要再接種疫苗矇查查，整個社會由上到下皆對疫情不清不楚，這場抗疫戰怎麼可能不是未打先輸？



專家指出，麻疹的感染症狀比德國麻疹嚴重得多，前者可引起肺炎、腦炎甚至死亡，後者最大危害是導致孕婦死胎或誕下有缺陷嬰兒，故本港女生在小時候大多會接種德國麻疹疫苗。港府高官一味說大部分人口皆有抗體，一副大安旨意的模樣，醫生卻又說二十歲到四十歲人士高危，兩者資訊存在矛盾，加上目前「中招」患者之中不乏打過疫苗人士，即疫苗未必有效防疫，令人更加惶恐，港府至今沒有任何公開講解或澄清，簡直不負責任。



至於國泰的應對同樣不知所謂。不僅從無主動向登機旅客提供資訊，亦無公布是否加強機艙消毒，甚至連員工也被蒙在鼓裏，看報道才知道有同事受感染。最不堪的是，國泰以私隱為由，拒絕披露中招空少及機師的航班資料，衞生防護中心竟然跟國泰同一口徑助紂為虐，直到輿論狂轟，才不情不願公布航班資料，進一步揭發機師發燒多日仍然當值，離晒大譜。



災難總是悄無聲息地降臨，想當年沙士襲港，事前又有誰人會想像得到？當局繼續麻痹大意，香港再次淪陷絕非危言聳聽。