小時候我聽過鄰家大嬸對着嚎啕大哭不願吃飯的兒子說：「再敢哭，就叫二郎神來把你綑走！」那孩子可真就止住淚水，吐了吐舌頭，乖乖地蹲着把飯吃完。待孩子長大後一定知道，自己是被媽媽和人們誤導了。



其實，二郎神跟《哈利波特》中的大惡人佛地魔一樣，都是虛構人物，根本不會走出來把人捉走；而且，是《西遊記》為突出孫悟空的正面形象，把二郎神過分醜化了，結果一代傳一代，二郎神淪為惡人的代表，孩子們因年幼而信以為真，輕易被其嚇倒。



以前我見的那孩子應該已經長大了，不會再輕易被媽媽所騙到，反倒可憐不少香港人，無論老少都很容易受政客所欺，有的一輩子也活在糊塗裏。



很多香港人聽見中聯辦的名字，就像無知稚子聽見二郎神一樣，會驚恐莫名，認定這就是邪惡的象徵。其實中聯辦內大抵也沒藏着殺人的刀，射人的箭，不值得害怕，也不該排斥。這個機構形象「負面」，全都是反對派政客、傳媒長年累月不斷向你「洗腦」的結果。你若傻裏傻氣，篤信不疑，可能代表你的智商還停留在稚子階段。



壹傳媒等反對派給中聯辦最大的污名就是操縱選舉，你信嘛？人說你就信了？中央駐港聯絡辦公室當然該做聯絡工作，如果在選舉前後曾聯絡候選人，是否就等於在操縱選舉？請問壹傳媒老闆黎智英有否聯絡過參選人？如果有，那豈非亦是操縱選舉？畢竟選民投票是不記名的，候選人跟選民的人身安全也受法律保障，香港根本沒有人能真正操縱選舉。



最近反對派變本加厲，就連高雄市長韓國瑜到訪香港中聯辦這樣的小事也大做文章，說甚麼為扭曲的一國兩制背書云云。你已經長大，請勿再輕易受人誤導，對反對派的謬論，甭理便是。