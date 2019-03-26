江蘇鹽城化工廠爆炸事故造成多人死亡，目前仍有不少人失蹤，參與救援的江蘇省消防救援總隊參謀長陸軍表示，不排除有遇難者在爆炸中汽化的可能。可見危化品爆炸威力之驚人！涉事的天嘉宜化工有限公司問題不絕，多次醜事傳千里，這樣一間罔顧安全的企業，竟然可以一直運作且成為全國製作染料的核心生產工廠，有論者認為是為催谷GDP，官方隻眼開隻眼閉終釀巨禍。



據天嘉宜化工網站顯示，公司擁有一萬七千噸間苯二胺、二千五百噸鄰苯二胺等多種化工品產能。讓人驚詫的是，該公司的危險化學品安全生產許可證早在二○一六年年底屆滿，多項標準認證亦已過期被撤銷，換言之，就是無牌生產。



此外，這間化工公司似乎沒有履行環保的責任。資料顯示，該公司在一六至一八年間，有多次被當地環境局行政處分，一七年便曾觸犯污染環境罪；而且曾騙國家稅款，亦有員工多次在宿舍內出售、吸食冰毒。管理如此不善，不出問題才奇！早年有領導人說甚麼「多難興邦」，如果對化工廠的「無王管」而釀成如此「多難」，對周遭環境造成的破壞，尤其對水質的影響遺禍子孫，如此「興邦」，不令人欲哭無淚嗎？



本月初國家主席習近平參加內蒙古代表團審議，他在講話中特別強調生態環境保護，「不能因為經濟發展遇到一點困難，就開始動鋪攤子上項目、以犧牲環境換取經濟增長的念頭，甚至想方設法突破生態保護紅線」；習近平特別叮囑，要保持加強生態環境保護建設的定力，不動搖、不鬆勁、不開口子。言猶在耳，鹽城化工廠的巨爆，除了死傷枕藉，更震醒了地方政府的「上有政策下有對策」，令「實幹興邦」得個噏字！而這次「大爆炸」流出的有毒化工品，對環境生態的災害恐難以預料，GDP上去了，癌症村卻多了，人民失去健康，幸福嗎？