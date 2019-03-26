被稱為「韓流」的高雄市長韓國瑜港澳之旅，拿出他「賣菜郎」的看家本領，在香港拿下逾六億港元的訂單之後，在澳門和高雄貿易投資洽談會暨簽約儀式上，又見證兩地四十九間企業簽署二十七項農漁產品長期訂單，涉及總金額約一點八八億澳門元，成績相當亮麗。



韓國瑜上星期五到訪香港，他力爭將高雄的貨品「賣出去」，及呼籲更多香港人到高雄旅遊、投資。有記者問到二○二○年總統大選、把他是次「港、澳、深圳、廈門」行程與蔡英文「出訪」比較等的多個問題，韓國瑜的回應是，來「交朋友、做生意」、「經濟之旅、情感交流之旅」。



韓國瑜究竟有何法寶得以如此凝聚人氣？其實也不算複雜，一是他公開打出承認「九二共識」的旗號，二是南台灣民眾對民進黨拚經濟無能的失望。這次韓國瑜到港澳走一趟，獲得的訂單就比民進黨執政時全年出售農產品的數額多上幾倍。



韓國瑜訪港澳與兩地中聯辦主任會面，遭到蔡英文批評，認為他製造一國兩制混亂。對此韓國瑜回應說，此行不管遇到任何好朋友都敞開心胸、真誠相對，要多做生意多交朋友，「至於歪七扭八的看法，我想非常不值得一提，而且沒有意義。」香港的反對派人士攻擊韓國瑜拜訪中聯辦是「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」，韓國瑜則表示，「自己只是高雄市長，不適合評論香港內部事務」。



反對派批評韓國瑜拜訪中聯辦，除了因為逢中必反的特性外，亦是因為無知。台灣法律規定，中台兩岸的政治性事務訪問必須得到總統府授權，但與內地官員寒暄則不受此限制。台灣地方官員拜訪大陸和香港官員的次數不勝枚舉，香港反對派卻炒作韓與中聯辦及深圳廈門官員見面，香港反對派如此少見多怪，雙重標準，井底之蛙頓時現形。