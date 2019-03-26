美國明年舉行的總統大選，除了誰人代表共和、民主黨出戰備受各界關注外，選舉採取的投票制度，亦在政圈再一次引發熱議。已宣布參選二○年大選的民主黨麻省女參議員沃倫表示，總統大選應該廢除行之經年的「選舉人票」制度，以實現「一人一票，票票等值」的最高民主原則。眾所周知，美國總統選舉並非真正的直接選舉，在「選舉人票」制度下，各州基本上按照簡單多數的原則，將選舉人票悉數投給勝出者，亦即所謂「贏者全拿」的制度，因此有機會發生候選人全國總票數勝過對手反而落選的「怪現象」。



近代以來這種情況起碼發生過幾次，在二○○○年大選，小布殊跟克林頓時代的副總統戈爾鬥得難分難解，最後要在佛羅里達州重新點票，儘管最後由小布殊勝出，但全國總得票數卻遜於戈爾。一六年大選，希拉妮更是以近三百萬張票數領先特朗普，結果反映在選舉人票上卻是二百二十七對三百零四的較大差距。撇開選後特氏深受「通俄」醜聞困擾，身為堂堂「民主典範」，美國人居然選出一個「少數總統」，簡直貽笑大方。



朝野兩黨 鬥唱高調



對於被外界批評「得位不正」，特朗普曾經如此辯解，選舉「家家有求」，如果採用一人一票直選，他自然會有不同的「玩法」；相反希拉妮選前輕敵，在俄亥俄等主要搖擺州份宣傳不力，結果正是在這些州落敗，把白宮寶座拱手讓給特朗普。明尼蘇達州參議員克洛布赫爾早前便在參選宣言中，不點名批評希拉妮一六年在威斯康辛州宣傳不力，要為敗選負很大責任，為此雙方一度鬧得很不愉快。



如今除了沃倫「揭竿而起」，其他有意參選的民主黨人，包括前眾議員以及印第安納州南本德市長布蒂吉格，均持正面態度，可見廢除選舉人票制度，乃是民主黨的主流。恰恰相反，共和黨包括特朗普在內的政客，均極力支持維持現狀。當然，雙方陣營絕不會那麼「老實」，從現實選舉得失的角度出發。不少共和黨人搬出「祖宗家法」做擋箭牌，強調建國先賢在設計相關制度時，為的是照顧平衡大州與小州之間的利益，擔心若實行一人一票直選制，結果將由幾個人口大州說了算，情況正如眾議院席位按各州人口分配，參議員席位則無論人口多少，每州均有兩席。



民主黨人「唱高調」亦不甘後人。有人指出總統和副總統是唯一開放競選的全國性公職，必須充分反映選民意願；亦有人揭出制度背後的「黑歷史」︰一七八七年制憲會議上南方的蓄奴代表，擔心若不把黑奴計算入人口，直選總統時將吃虧，最終妥協方案是把奴隸算作五分之三個人，並實行以各州為單位的選舉人票制度。由此廢除選舉人票制度也是向歷史負責的「撥亂反正」。



事實上，民主黨欲廢除選舉人票制度，並不局限於打嘴仗的層面。科羅拉多州州長波里斯日前簽署法令，賦予該州選舉人投票給全國總得票數較多的候選人；而諷刺的是，新法要付諸實行，必須獲得相當於二百七十張選舉人票（即總統當選門檻）的州份支持，由此而起的爭拗，恐怕將無日無之。