產評：科技巨企踩過界　行業生態鏈勢變

全球經濟放緩已是不爭事實，一旦接下來落入衰退，中小企抗逆力往往不如巨擘，惟如今恐連傳統行業龍頭也遇到挑戰，皆因坐擁龐大客戶數據的科技霸主有意涉獵一眾行業，為求爭取收入力保領導地位，這樣顛覆世界的行為，正預示着一場行業生態鏈大挪移逼近眉睫。



繼電商「一哥」亞馬遜推出「無人超市」，又組建配送網絡，令零售及快遞業聞風喪膽後，蘋果公司近日宣布，有意大力進軍服務範疇，主打新聞、金融、遊戲、影視娛樂四大項目，務求做到「硬件、軟件、服務」三位一體。當中，最劃時代的建議是推出信用卡，只要商戶接受蘋果支付（Apple Pay），就能以該公司發行的信用卡支付帳單，好處是手續費及利息勢較傳統銀行為低；再者，由於系統是其設計，無論是私隱保障、優惠回贈，以及支付體驗等均技高一籌。



當然，該計劃少不得被視為「現金牛」的遊戲及視頻，甚至會自拍影片吸金。既然蘋果公司「百足咁多爪」，其他科技龍頭顯然不會坐以待斃，預期不久未來環球具分量、擁有足夠客戶基礎的同業將會較勁，甚至不惜短暫蝕本，務求搶佔客戶群，令行業趨勢更偏向愈大愈強，不單止會導致中小企生存空間更狹窄，就連傳統客戶群不夠廣泛的大企也會面臨「洗牌潮」，應驗了掌握數據才是最珍貴資源的預言。



事實上，全球行業生態鏈面臨巨變絕非遙不可及，皆因手機硬件難再呈現爆炸式增長。最新的證據來自三星電子昨日出乎意料地發盈警，料首季淨利潤會令市場失望，主因是主打產品存儲芯片和顯示屏幕價格不斷下滑，反映市場需求急跌，凸顯智能手機購買力已飽和，使主力做硬件的巨企不得不轉型至以賺取服務收入為主。



因此，可以預見的是市場上的傳統企業除了要應對行內激烈競爭外，更大的對手是科技龍頭，形勢非同小可。若各國政府不及時修例阻撓壟斷，全球打工仔的工資漲幅也會受限，因絕大部分盈利將會落入少數巨企手中，情況極不健康，尤其過去十年，全球經歷了央行放水，已加劇了貧富懸殊及衍生民粹主義。



縱使經濟會否墮入衰退乃近期熱門話題，但更需關注的或許是全球行業生態鏈正不斷被扭轉，表面上消費者能以較低價格獲取極大的方便及享受，惟實際上，它令通脹呆滯、限制了薪酬升幅，繼而打擊經濟增長，這惡性循環才是更需深思的隱患。



