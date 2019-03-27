功夫茶：漢奸黎賣產度日　壹淫媒行將就木

篤篤篤撐！「今晚夜，我賣親兒度年關！哎吔吔……一見家門好比萬箭穿心。」粵劇《胡二賣仔》呢一幕聞者心酸，之但係想像吓由多行不義、窮途末路嘅漢奸黎把口唱出，就真係透心涼一樂也！



漢奸黎繼旗下壹淫媒早前連番變賣台灣物業救亡後，佢本人亦再賣產吊命，日前以三億多港元價錢，賣出位於台北市內湖區、私人持有嘅「壹電視大樓」全幢。講出嚟笑死人，原來今次已經係漢奸黎四個月內第三次出售台灣資產吊命，舊年十一月賣完台北兩幢大樓物業實袋八千零萬冇耐，上個月底又賣高雄地皮及物業，執番八千萬，漢奸黎一味「賣、當、借」，可見已山窮水盡，距離滅亡之日不遠矣。



正如財金界人士話齋，壹淫媒接連賣產，證明經營狀況異常惡劣，淨係舊年九月底為止嘅半年間，該公司就錄得近三億元虧損，點賣產都唔夠填氹！



大家有眼見，漢奸黎旗下資產唔係執笠，就係賣盤，先前將親生仔《壹週刊》插草出售，可惜最終失敗，欲做契弟而不可得也；旗下員工更不滿被「賣落妓寨」，搞到要集體抗議；家陣又忙住賣物業，簡直係沒有最樣衰，只有更樣衰。問題係，儘管漢奸黎咁多年宣淫販賤的確搵咗唔少黑心錢，但點講都好，家當始終都係有限，有朝一日全部賣光，之後又靠乜嘢吊命呢？



咪話功夫茶見死不救，家陣就醒幾條好橋過你肥佬。嗱，賣血賣腎賣器官就免啦，自己知自己事，你肥佬血有毒，腎又虧，監平監賤都未必有人落疊。要求收黑金兼袋住先嘅政客嘔番出嚟？諗都咪諗呀，班友都唔係好人，「義犬報恩」冇份，反咬一口就有之。



漢奸黎為今之計，就係將自己插標求售，賣身畀美國佬為奴。你知啦，家陣中、美全方位擘面，山姆大叔正值用人之際，連民主阿婆陳老太呢亭過氣舊電池都獲得美國副總統寵幸，漢奸黎話晒喺香港洋奴當中資歷最高最厚，反中亂港最賣力，冇功都有勞，一件半件狗餅怕且仲有得食嘅。



當然喇，漢奸黎有奶便是娘，有錢便是爹，反正都係賣身，賣畀洋主子同賣畀北大人冇乜分別。漢奸黎不妨考慮引刀成一快，揮剪自宮，爭取北上入宮，好似明朝魏忠賢咁，都係出面爭人一屁股債，憤而自閹，最終喺太監行業大放光芒。雖則家陣唔係封建時代，但漢奸黎自閹，展示改換門庭、跟過去一刀兩斷嘅決心，話唔定可以冧掂阿爺。



爭啲唔記得，魏忠賢最終被開棺凌遲，有咁耐風流，有咁耐折墮，同漢奸黎堪稱絕配，篤撐！



