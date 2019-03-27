神州觀察：務實交流益兩岸　政治掛帥無運行

台灣高雄市長韓國瑜為「拚經濟」赴港澳及大陸城市訪問，事前言明此行乃經濟之旅，不談政治，卻仍遭島內綠營及香江反對派聯手攻擊，實在無聊無趣。反倒是韓市長對於被「抹黑抹紅」應對自如，充滿智慧，兩相對照，高下立見。



用韓國瑜自己的話來說，此行可謂「時間太短，收穫很大」，單是在深港澳三地便拿下四十多億元新台幣的訂單，而此行最後一站廈門據指更將會是重頭戲，雙方有望簽下更大筆訂單，經濟之旅勢必滿載而歸。而這本身也是你儂我儂的好事，並且符合大陸一貫的惠台立場，韓市長有心造福台灣民眾，大陸自然給足面子。



然而偏偏有人不願見到好事達成，尤其自韓國瑜踏入香港中聯辦之後，出賣台灣之說四起，蔡英文批評韓缺少政治敏感度，陸委會更着其返台後將情況交代清楚。香港的反對派亦相當賣力，左一句「有關安排唔合適」，右一句「為扭曲版本的一國兩制背書」，極盡攻擊抹黑之能事，卻忘了近年台灣地區官員「登陸」頻頻，兩岸交流早已成為常態，前高雄市長陳菊就曾兩赴大陸訪問，並先後與大陸高官見面，當時怎麼不見有人站出來指摘其賣台？



說到底，一些人就是別有用心，搞雙重標準。台灣如今是獨派當道，早已拋棄「九二共識」、「一個中國」立場，早前更推出反制大陸對台灣的「一國兩制」新構想，繼續打着以武拒統的如意算盤；並且全面推行「去中國化」，一再排斥大陸各項惠台措施，結果令台灣的經濟民生每況愈下，兩岸關係更趨緊張；台灣當局多年來更緊抱美國大腿，甘當山姆大叔的棋子，到底是誰在出賣台灣，再清楚不過。



高雄市財政局月前曾證實，市政府已負債逾三千億元新台幣，財政相當艱難，韓國瑜想讓高雄「發大財」也好，意在明年的台灣大選也好，「人民有錢，台灣安全」卻是大實話，整天叫嚷台獨不如做些實事好。事實上，高雄在拚經濟戰略上有兩條對外合作路線，一條是星馬及印尼、菲律賓等東南亞市場，另一條則是大陸的南部城市，然而早前的星馬之行所獲寥寥，與大陸及港澳地區根本不可比，難怪韓國瑜反嗆民進黨不要拖後腿，其實整個台灣何嘗不是面臨相同困境。



兩岸務實交流對香港亦不無借鑑之處，須知香港單一的經濟結構及不斷減弱的競爭優勢日益突出，加之近年港獨歪風盛行，佔中、反水貨客等事件令中港矛盾一再激化，香港邊緣化問題日甚一日。而在反對派逢中必反之下，港府與內地的經濟交流常遇阻滯，連加強粵港澳大灣區合作亦被指摘「被規劃」，若再這樣耗下去，香港哪裏還有好運行。



