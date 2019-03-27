世界視線：通俄報告火力弱　特朗普暫勝一仗

歷時二十二個月、由獨立調察官米勒主持的通俄調查，千呼萬喚下終於出爐，根據司法部長巴爾的報告摘要，米勒的調查並未發現特朗普競選團隊勾結俄羅斯，但特氏有否妨礙司法公正則難以斷言。米勒報告「高高舉起，輕輕放下」，令民主黨人大為被動。



有意思的是，同一個米勒，在共和、民主兩黨政客心目中的形象出現大逆轉。特朗普得悉調查結果後，一改以往對米勒的猛烈攻擊，公開表示調查工作「值得尊敬」；反觀民主黨及其支持者，則洋溢在一片失望的氛圍中。民主黨不少政客將彈劾特朗普的希望全部寄託在米勒報告之上，如今報告內容不似預期，有人開始質疑米勒的調查不夠全面。對此，共和黨俄亥俄州眾議員喬丹不失時機地揶揄：「民主黨人不是認為米勒幾乎能在水面上行走麼？」



當然，即使米勒報告指總統通俄查無實據，亦不代表特朗普可以就此安枕無憂，特別是針對妨礙司法公正的問題，米勒並沒有把話說死，絕非特朗普自我吹噓的「還我清白」，更何況民主、共和兩黨高度對立，任何特氏任命的官員，前者都會戴上有色眼鏡觀之，巴爾的摘要被民主黨人質疑有所扭曲，乃順理成章。民主黨下一回合的戰場，將是要求巴爾向國會公開報告的「足本」，再在裏面尋章摘句，甚至傳召米勒作證，總而言之就是不打倒特朗普誓不罷休。



然而這樣做在政治上是否明智，實在難說，常言道「政治就是觀感」，民主黨人一旦讓選民覺得「輸打贏要」，隨時惹反效果。這亦是為甚麼眾議院議長佩洛西認為除非有充分證據，否則不宜輕言彈劾總統，畢竟當年共和黨人彈劾克林頓不果，反而最終造就了他在高民望中離任，殷鑑歷歷在目。



正當民主黨進退維谷之際，特朗普主動出擊，揚言要「反調查」通俄調查的起因，揪出「背叛國家」的壞分子。且不管調查是否「無米粥」，但特氏只要將水攪渾，讓選民覺得整場通俄門只是政敵互相攻訐的鬧劇，已經達到自保的目的。



