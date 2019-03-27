正論：豆渣工程竟安全　調查報告和稀泥

千呼萬喚之下，港府公布港鐵沙中線獨立調查委員會的中期報告，可惜報告內容自相矛盾，一方面確認相關工程未按合約進行，工程監督及檢查機制亦有頗多不足之處，一方面又認為工程達到了安全水平，毌須重建或加固。報告一出，輿論嘩然，一個百孔千瘡、早有「豆腐渣」之譏的基建竟然「安全」，這世上還有甚麼是不安全的嗎？



中期報告認為，儘管紅磡站月台存在「削筋」問題，連續牆亦沒有按照圖紙施工，但不影響工程安全，只需裝設儀器監測車站啟用後的移動幅度，就可以給予公眾信心；報告承認，鋼筋未擰入螺絲帽是承判商轄下的工人所為，亦存在不同款鋼筋混亂使用的情況，但僅屬個別人行為，不廣泛亦非有系統；而在工程監管方面，報告批評港鐵及主要承建商禮頓過分依賴檢測表格，但部分表格的真確性存疑，填寫表格不夠嚴謹，港鐵管理層存在權責不清及工地應用科技落伍等問題，認為政府的監督及管理均有待改善。



綜觀整份報告，看似有批評也有建議，但總體上是四平八穩，蜻蜓點水，尤其是對犯錯者是否應該問責避而不談，予人「小罵大幫忙」的印象。雖然港府強調有關調查尚未完成，發表最終報告須待下個月，但可以斷言，中期報告已為整個事件定下基調，那就是沙中線存在瑕疵，但不是大問題，不值得大驚小怪，民意更不必對港府及港鐵求全責備。總之，今次報告有如發出定心丸，叫香港人不必再擔心！



但正如網絡流行語，專家的話「信不信由你，反正我是不信」，調查報告非但不能釋疑，反而增添了市民的擔憂。正所謂，千里之堤，潰於蟻穴，何況沙中線的蟻穴不是一個，而是好多個，而除了紅磡站出問題，其他如土瓜灣站及會展站也無法令人安心。再說了，紅磡站月台自開鑿檢查以來，已發現十三支鋼筋存在擰入螺絲帽不合格的問題，最嚴重的個案是僅僅擰入九點五毫米，與最低標準的三十七毫米相差甚遠。如果這樣的工程僅是小瑕疵、是安全的，港府的安全標準還有底線嗎？那豈不是公告天下，今後人人都可以「奉旨」偷工減料嗎？



也許有人說，這是獨立調查委員會的結論，並非自己人查自己人，不存在包庇護短。其實，獨立調查委員會是人組成的，是人就會有主觀傾向，何況委員是由政府委任，到底有多少「獨立性」不問可知。如此一份報告出爐，堪稱「皆大歡喜」的格局，意味着犯錯者不必受懲罰，監管失職者不會被問責，至於「看到報道才知情」的運房局局長陳帆，大可以繼續好官我自為之。



調查報告大事化小，小事化無，大家早就司空見慣。但問題是，不管當局如何全力掩蓋沙中線醜聞，這樣的鐵路就算開通了，有人敢坐嗎？早有人警告沙中線危機四伏，乘客隨時變成「沙中人」、「兵馬俑」，怕就怕，好的不靈醜的靈。



