每逢中美角力，特別是美國主動發起各方面的攻擊，甚至嚴重損害中國主權和人民利益的時候，香港反中亂港集團就會「旗幟鮮明」的站在山姆大叔一邊，為其提供彈藥，搖旗吶喊。



一九九九年，美國轟炸中國駐南斯拉夫大使館，造成人員傷亡，香江反對派頭頭李柱銘就在立法會「力挺老美」，到了充當漢奸的地步。事後不久，他到美國「邀功領賞」，獲得時任總統克林頓的「親切接見」，把他高興得「滿臉飛金」。從此，他在老美那裏有了「江湖地位」，羨煞香江反對派一眾人等，更加為老美打擊中國大賣力氣。



這不，「退休」之後加入反中亂港集團的「民主阿婆」陳方安生已步李漢奸的後塵，日前在美國獲副總統彭斯接見。照片所見，陳方安生仰起絕不「高貴」的頭，笑得見牙不見眼，仰視着比她高出一頭的彭斯，興奮諂媚之狀可掬。彭斯則一臉嚴肅，居高臨下，旁人觀之，有人真是「熱臉貼上冷屁股」。不過，考慮到彭斯從來就是一張殭屍死人臉，「唧都唔笑」，他以這副德性對待遠道而來的香港小走卒，那就毫不奇怪也。以彭斯的地位和傲慢，當會覺得「百忙之中」見見「民主阿婆」十分鐘，已經很給面子，太破格了。要不是華盛頓正在向北京狂打貿易戰，要拿香港當張牌，以「民主阿婆」反華親美之業績，是得不到這等「高規格」接待的。今日見之，就是要鼓勵這些走卒嘍囉們再接再厲更好表現也。



回歸以來，香江反中亂港集團總是挾洋自重，以為依靠美英就能膨脹自己的「戰鬥力」、「影響力」，就能讓北京怕了他們，此愚不可及也。實踐證明，這只能使他們處於更不利的地位——無論是在朝廷還是港人面前。老實講，他們跑到老美那裏哭秦庭，在朝廷看來，連「幾隻蒼蠅嗡嗡叫」的作用都算不上，在港人眼裏，不過是一群洋奴漢奸在丟人現世。



有詩云：「中堂愛婿張豐潤，外國忠臣李合肥。」當年他們辦洋務因對外夷多有遷就，已被國人嫌為漢奸，今日香江反對派的所作所為更是難逃此質疑也。