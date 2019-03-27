特朗普日前宣布承認以色列擁有戈蘭高地主權，隨即引發新一輪反美示威和針對以色列的襲擊，這是意料中事。俄羅斯吞併克里米亞，美國既譴責又制裁，以色列佔領戈蘭高地，美國卻承認其擁有主權，這分明是雙重標準，不添煩添亂才怪。實際上，聯合國安理會一九八一年已一致通過決議案，宣布以色列吞併戈蘭高地的法律無效，如今美國單方面承認以色列擁有該地主權，不僅違反聯合國決議，而且公然破壞國際法。這再次證明了一個事實，世界上只有強權，沒有公理，美國恃勢凌人，唯我獨尊，已到了蠻不講理的地步。



很明顯，特朗普選擇此時此刻承認以色列擁有戈蘭高地主權，無非為競選連任造勢拉票，至於此舉會不會進一步激化中東矛盾，引發更大亂局，他根本不在乎。去年美國將駐以色列大使館遷至耶路撒冷，導致以巴激烈衝突，以色列軍隊射殺六十多名巴勒斯坦人、射傷二千多人，血腥味道還沒消失，美國又刻意挑起紛爭，將自己的利益和快樂建立在別人的犧牲和痛苦之上，這是多麼的無恥和無良。



當然，美國以世界警察自居，其規則就是國際規則，其法律就是世界法律，其他國家即使不滿，也無奈其何。但公道自在人心，美國橫行霸道，為所欲為，也許自以為得意，其實正將自己置於全世界對立面，愈來愈令人反感。近年多項國際調查皆顯示，美國全球民望持續下跌，支持度還不如被長期妖魔化的中國，可謂莫大諷刺。



來說是非者，就是是非人，美國經常指摘中國不遵守國際法，其實最不遵守國際法的恰恰就是美國。君不見，特朗普上台兩年多，美國已經先後退出TPP、巴黎氣候協定、伊朗核協議、中程導彈條約、聯合國人權理事會及教科文組織，還威脅要退出世界貿易組織及北約等等，退群毀約儼然成為老美的「嗜好」。難怪有人嘲諷說，美國遲早退出地球。