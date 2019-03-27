習近平訪問意大利、摩納哥、法國是一早定好的，讓外界大吃一驚的是，最後一站的法國之行變成中歐峰會，除了東道主法國總統馬克龍，還有德國總理默克爾及歐盟主席容克。這個臨時加插的環節在外交上並不尋常，究竟是甚麼風將另外兩位貴賓吹來了呢？



中歐之間最近發生了不少事，首先是美國強迫歐洲封殺華為，歐洲表現得模棱兩可，欲拒還迎；其次是歐盟剛剛發布對華政策宣言書，強調中國是經濟上的競爭對手、政治上的全面對手，這一基調是前所未見的，馬克龍更揚言，面對中國的強勢崛起及全球影響力，歐洲人不能再天真；還有就是意大利簽約加入「一帶一路」，引起歐盟的不滿與批評。對於歐盟的最新對華立場，中方必然十分關心，而從默克爾及容克會合馬克龍與習近平見面觀之，歐方勢必要作出解畫，以釋中方之疑。



但對歐洲來說，最關心的還是自己的利益。中美貿易談判進行了多輪，最快下個月達成協議，但中美協議內容如何一直保密，馬克龍去年訪美時曾當面詢問特朗普，不料特氏表示這是「我們的協議」，拒絕歐洲染指，這加劇了歐洲的疑慮。事實上，歐洲人最擔心的就是，一旦中美之間簽署的是排他協議，讓美國獨霸中國大市場，歐洲將是最大的輸家。僅以客機為例，過去中國在歐洲與美國之間搞平衡，既買空中巴士，也買波音，若今後中方只光顧波音，空中巴士將失去全球最大市場，這一壺就夠歐洲喝的了。



歐洲人早就領教過特朗普的自私自利，而特氏也不諱言「美國第一」，他不但拒絕分享對華貿易戰的成果，下一步更要劍指歐洲。因此，歐洲人對中美貿易戰心情矛盾，既希望美國打贏，方便自己搭順風車，又怕美國獨食，將自己拋棄，因此焦慮萬分，對華政策患得患失，左搖右擺。今日中歐峰會上是否有定心丸吃，很快見分曉。