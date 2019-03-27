民主政治不進則退，要進步不能靠政黨，而是明慧固執的人民。十八世紀啟蒙時代的哲學家、政治理論先驅盧梭，不喜歡政黨政治，更反對議會政治，因為意志不能代表，主權不容出讓，在民主政治而言，主權既屬於人民，意志既出於人民，就不應該有甚麼代議制度。盧梭認為代議制度只是介乎專制與民主之間的一種政治形態。他主張直接民主，即立法必須由人民親自批准，否則應視為無效。民主政治後來的發展，部分國家設有公民投票制度，也有國家讓人民可以創制複決法律，皆由此而來。



今天大部分西方民主國家所實行的政治制度，一般人所了解的民主政治，或者那些開發中國家人民奮鬥、犧牲所爭取的政治形態，正是以盧梭所反對的議會與政黨這二者為其體制之骨幹。時代不斷進步，在今天資訊充分流通的世界，以政黨與議會為骨幹的民主政治，亦必將面臨包括內涵、形式的結構轉變。民主政治唯一不變的是人民作主，民主政治的最大問題是經過政黨在制度上的操弄，民主沒有加強只有減弱。



盧梭在二百幾年前已經指出：「英國國民以為他自己是自由的，其實大錯，因為只有在選舉議員之時，他是自由的，當議員一經選出之後，他就被勞役了。」「一有政黨，已不復是有多少人就有多少投票者，而變成有多少黨派乃有多少投票者。」「如果一個政黨大至能壓倒其餘一切的政黨時，就不復有所謂總意存在，只好讓私意支配一切。」選舉一結束，專制即開始，幾乎所有實行代議制度的民主國家，都是在走一條與民主背道而馳的道路。



英國是實行代議制度（間接民主）的始祖，也有公投制度（直接民主）彌補不足，但一六年公投脫歐至今已超過了一千日，國會未能執行公投結果，完成公民要求脫歐任務，使國家陷入分裂，民主出現危機，首相文翠珊日前正式向歐盟提出申請，將脫歐期限延長至六月三十日。這不就是代議制度（私意）對人民公投（總意）的頑抗嗎？



香港的所謂循序漸進民主政治更加不堪。「立法機關由選舉產生」，此一「選舉」竟是除開直選尚有其他（功能組別），筆者無以名之，惟有稱之為「比間接民主還要間接的傷殘代議制度」。頗有一些人仍認為，香港政制只要比專制或極權較勝一籌就應滿足。



人類社會的科技文明一日千里，過去許多空想，到今天都成為事實，但是對人群組織的基本體制（政治）好像沒有甚麼貢獻，那就是任何一種制度一經凝固、僵化，化成「習俗」，甚至已經成為權者的既得利益，改革的思想就永遠不會出現。