高雄市長韓國瑜旋風式出訪港澳和大陸，簽下近四十四億元新台幣訂單，打響了高雄市知名度，可謂大豐收。可惜樹大招風，台灣在民進黨操弄下，不問是非、只問立場已成常態，連日來的「酸言酸語」層出不窮，尤其是韓與中聯辦官員及國台辦主任會面，被綠營上綱上線為「賣台」，蔡英文更要求韓回台解釋。



欲加之罪，何患無詞。韓國瑜一早有言在先，此行為了拚經濟、交朋友，「客隨主便」，主人家安排的行程他會奉陪。這是基本禮貌而已，做生意不四出交友難道要周圍辣火頭？但在民進黨刻意操作之下，做甚麼也被扣上政治帽子，抹紅抹黑無所不用其極。



這本來並不奇怪，因為民進黨一直靠炒作兩岸議題來欺騙選民，將對岸妖魔化是家常便飯，韓國瑜應早已料到有此一着，故一直氣定神閒。奇就奇在香港的政客竟然甘做台獨應聲蟲、跟尾狗，連別人的內政也要攙一腳，黃之鋒和朱凱廸等人便煞有介事發出聲明，批評韓國瑜拜訪中聯辦屬錯誤，是「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」，擺出教訓口脗，令人嘆為觀止。



當然，港獨台獨向來同氣連枝，韓國瑜人氣高踞不下，嚴重威脅民進黨執政，倘參選總統，別說柯P難言必勝，蔡英文以至賴清德幾可肯定必敗，在這樣的情況下，綠營千方百計打擊對手不足為奇。同樣道理，港獨要有土壤滋長，便不能失去台獨支持，利之所在，一損俱損，反中亂港集團狂轟韓國瑜的原因正在於此。



身正不怕影斜，腳正不怕鞋歪。民進黨搶不到訂單，搞不好經濟，只好酸言酸語抹紅抹黑，益發顯得他們對兩岸政策束手無策、對韓國瑜怕得要命。最好笑的是，陳菊、賴清德亦曾出訪大陸，跟大陸高官握手言歡，甚至綠營中人不少都在大陸有生意，為何他們不說自己賣台？隨着總統選舉逼近，民進黨勢必有更多瘋狂舉動。