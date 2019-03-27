前特首梁振英雖已卸任，跟壹傳媒卻沒完沒了，近日頻頻在社交網頁貼文，勸喻企業不要在《蘋果日報》刊登廣告。事緣於港區人大代表王敏剛逝世，《蘋果》內一位年逾耄耋的專欄作家跟他政見不同，竟將對方死訊視為正面消息，又妄談報應，說是天道昭顯云云。這位老作家的觀點惹起輿論嘩然，《蘋果》卻聽之任之，故梁振英乃鼓勵廣告商抵制壹傳媒。



那位仁兄大談報應，卻不懂真正的報應之道。老先生呀，如果你真信因果，由今天開始就要徹底從心上改起，長期心存怨毒，最後受害的一定是自己。五福臨門中的最後一福就是死福，人總會有一死，但最後的幾年是慢慢安然而去，還是要受災傷、病魔折磨，就得看我們的福報。俗語說：「量大的人福大」，老先生那種至死不原諒敵人的心態最是損福，如果你真信報應，就要好好反省，重新為自己造福了。



世界歷史上最重視因果報應的，可能就是佛祖釋迦牟尼，你知道人家是怎樣成佛的嗎？釋迦牟尼之前有一生的身份是忍辱仙人，被歌利王無辜處死，身體被一塊一塊割下，不過，他死時非但沒有怨恨，反倒發下大悲誓願，將來成佛，第一個救度的人就是對方。



真正懂得甚麼叫報應的人，一定不會對敵人懷恨，因為恨人就是害己，愛人才是愛己，種善因始能結出善果。老先生怕是有點亂了心性，量度事物竟用上不同標準的尺。壹傳媒不斷割肉還債，早已到了寅吃卯糧的地步，請問這是否叫惡報？如果是，會否正正因為壹傳媒長期反中亂港，又容納一些宣揚邪知邪見、壞人心術的專欄所致？老先生怎麼只見到別人眼中的沙粒，卻見不到自己眼中的柱樑？



筆者不同意老先生的觀點，但不希望他將來受惡報，否則心術豈非跟他一樣？我寫出來，只希望他能認真反省，切勿愈陷愈深。