有道是：「國家將興，必有禎祥；國家將亡，必有妖孽。」證諸香港，回歸後可謂時運低，不是撞鬼就係撞邪！養一班高薪低能的廢官，政策推行冇一樣順暢。妖由人興，其實也怪不得誰，只怪特區廢官重「痕」不重「績」，留「迹」不留「心」，撼頭埋牆可以一次又一次，都唔會覺得自己戇居，你話香港有乜辦法唔沉淪！



香港撞邪，幾乎乜鬼疫症都找上門，禽流感、沙士、鼠患、蚊患等爆到比煙花璀璨，呢，過去一個星期，又有麻疹疫情大爆發，至今依然來勢洶洶。專家警告，連爆多宗個案的香港國際機場，大有可能爆發第二波疫情。



最不該的是近年服務質素每況愈下的國泰航空，竟容許發燒染麻疹員工上班，咁嘅安排豈止離奇，計老朽話，那簡直係靠害！阿哥，麻疹病毒可以經空氣傳播，其傳染力，較同樣正在本港肆虐的流感病毒有過之而無不及，壯年人更是高危。



國泰面對種種批評，終於跪低，表示即日到今年六月底，員工可以到公司指定診所接受防疫注射，相關診金、查症及疫苗費用均由公司承擔。



知錯能改，點都好過知錯唔改，問題係衞生署在機場設置的兩個麻疹疫苗接種站，四百八十多針疫苗一個早上全部用完；至於私家診所，一般存貨亦不會多，由於市民今年三月初接受注射麻疹疫苗者急增，疫苗亦短缺，據悉下一批最快都要四月中才抵港。



傳染病專家警告，本港仍然有爆發麻疹的潛在危機，譬如不少新移民或傭工來自麻疹疫苗接種率低的亞洲地方，以及本港人口有一定比例成年人的麻疹免疫力不足。衞生署早前叫一九六七至一九七八年出生而未打齊兩針的人士快啲去補種，問題係家陣一針難求！食物及衞生局局長陳肇始日前表示：「沒有社區爆發迹象。」咁係咪唔打都得？高官派的定心丸，吃了，是否可視麻疹如麻花？