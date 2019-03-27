美國國會「美中經濟與安全檢討委員會」於去年發表報告，建議審視香港政策法，以及考慮將香港與中國視為同一關稅區。美國國務院日前發表《二○一九年香港政策法案報告》，報告中對香港有多項無理指摘。報告公布之後，特區政府即時作出回應，基本屬各自表述。



美國這份報告清晰指出維持香港獨立關稅區地位，同時強調美國在港佔有的政經利益，顯示美國不可能放棄在港利益。香港的法律保護、經濟自由、透明度及開放，使香港成為美國的重要貿易及投資地點。在二○一七年，香港是美國第九大商品出口地區，更重要的是美國全球最大的貿易順差地區，美國在港賺取了三百二十五億美元。而且美國有逾一千三百間公司在香港營運，當中二百八十三間公司的區域總部設在香港。



香港在「一國兩制」之下，扮演着國際城市的角色，維持與香港的關係，讓美國可以從中得益，非常重要。美國在報告中講美資企業的利益講得十分露骨，清晰地表示會維持香港現在的特殊獨立關稅地位，與美國在香港的商業利益直接掛鈎。所以，美國不可能放棄在港利益。



陳方安生等三人最近出訪美國，他們一再揚言，如果失去《香港政策法報告》，香港會失去所有國際地位以及國際社會的信任。三人日前與美國國家安全委員會會面前，陳方安生獲白宮臨時安排與副總統彭斯短暫會面，她會面後稱，《香港政策法報告》是美國國會通過的，美國「完全有權過問」香港的人權和「一國兩制」。反對派迎合美國干涉香港事務，損港遏華，應受到全香港市民的譴責。



美國為了自身利益，根本不會輕易改變香港的獨立關稅區地位，唆使陳方安生三人作爛頭蟀赴美，只是為做一齣戲，上演美國所謂「勉為其難」繼續實行香港政策法的鬧劇。