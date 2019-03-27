近日，如果經過報紙攤檔的話，可能會發現一個印有二維碼的廣告，並寫道：「掃一掃，支持立法規管加熱煙」。乍看之下，可能會認為是禁煙團體的廣告，呼籲加入反煙行列，殊不知卻是煙商的「曲線宣傳」。對於此種做法，實在令人難以恭維。



早前，當局決定修訂現行的《吸煙（公眾衞生）條例》，全面禁止新型煙草產品，當中包括電子煙及加熱煙等，並且已經進入立法會的委員會階段。就此，有煙商打算進行反擊，希望收集民意用作游說議會，將建議條例修訂為規管相關的煙草產品，而不是進行全面禁止。不過，煙商的宣傳卻是在製造似是而非的立場，讓人以為他們是反煙一方的代表，實在有失大型商業機構的風度。



香港吸煙與健康委員會隨即發出新聞稿回應，提醒市民慎防誤導性宣傳，並直接指出煙商行動旨在進駐本地市場，是謀求商業利益的行為。就此，委員會另外發起「真正的」反煙草簽名運動，防止新興電子煙或加熱煙在港蔓延，影響到多年得來不易的控煙成果。



事實上，煙商用到如此下策，可見其已是黔驢技窮，又或是走投無路。他們應該是以理據「爭取」市民的認同，而不是純粹「博取」點擊上的數據。我認為，任何的政策倡議都需要光明正大，用客觀的方式陳述事實，讓市民自行作出評價。若然只是利用「捉字蝨」方式，騙取市民一次性的支持，那真的使人極其遺憾。



謊言說一百次也不會成為真理，而游說團體理應有基本的誠信，也不要以為如此低技術的民意收集，就能夠說服到我們的立法會議員。今次煙商的做法，反而會使市民對他們更有戒心，之後的游說工作將會變得難上加難。也許，大家會想到，今天若然容許新興煙草產品進入市場，他日煙商會否為了開發更多客戶，而用上「健康煙」或「環保煙」等正面字眼呢？試想想，「規管」和「禁止」也可以在玩弄文字遊戲，那麼日後可以發揮的空間就必然更大。



每年的三月十五日，亦即國際消費者權益日，中央電視台均會播出「三一五晚會」，向民眾宣傳消費者權益意識。今年重點批評電子煙行業以「沒危害」、「危害小」、「不上癮」、「很酷」等用字作為宣傳，弱化電子煙的潛在傷害。晚會亦提到，現時我國只有兩個城市宣布將落實禁止電子煙的工作，分別是香港特區及杭州市，並鼓勵各省市盡快展開更適切的控煙政策。這不但肯定香港控煙的進度，為國家發揮積極示範，而對於我們來說，更是一種無形的鼓舞。



話說回來，我本身不是煙民，從來沒有吸煙的習慣，不太理解電子煙所宣傳的好處，本身對新興煙草產品也沒有既定的立場，只是近日看到一群醫護人士，不辭勞苦地進行反煙草的游說，也許我們需要相信的，是專業人士以及政府的判斷。與此同時，煙商的反擊又如此欠缺君子風度，立場遮遮掩掩，叫人如何對其有所認同呢？