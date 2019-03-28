神州觀察：美海警船入台海　挑戰大陸執法權

美國海軍和海岸防衞隊兩艘船艦日前穿越台灣海峽，這是美軍船艦一個月內兩度穿越，也是去年下半年以來的第六次，更是首次有美國海警船公開穿越台海，未來台海勢風高浪急。



今次穿越台海的是神盾驅逐艦威爾柏號及海岸防衞隊的巴索夫號緝私艦。美國軍艦帶上海警船一同巡航，除了美軍展示「印太地區自由開放」，更顯示美國根本就不認為台海是中國的海域，甚至視為美國的內海。



美國海岸防衞隊雖是美國政府轄下七個武裝軍種之一，卻歸國土安全部管轄，亦曾屬於財政部及運輸部，平日主要擔任海岸巡防搜救、緝私等任務，職責與各國海警無異。美國海岸防衞隊的執法範圍應在美國近海，不遠萬里來到台海，自然另有玄機。



巴索夫號今年一月前往西太平洋，主要參與執行攔截北韓私自轉運違禁品任務，最近亦曾在長江口外三百公里的東海海域出現。因此，巴索夫號通過台海，並非只是挑釁如此簡單。按美國官方規定，只有戰爭爆發，海岸防衞隊才轉由海軍指揮，而巴索夫號跟隨美軍到台海，當然不可能是來打仗，最大可能是為熟悉水道而來。



台灣海峽雖然是國際水域，但根據國際法，整個台海都屬中國的專屬經濟區，美國軍艦通過台海沒問題，且是無害通過，主要是象徵性挑戰意義，中方大可不理，但美國海警船出現就有些執法意味，尤其是在中國近海，如果坐視不理，隨時會侵蝕中國海警的執法權。



需要警惕的是，未來美國海警船很可能會是台海常客，甚至公開執法，而美國向來就有以其國內法在海外執法的慣例。也許美國軍艦難以在台海製造衝突，美國海警船卻大有可能以行政執法名義挑起事端，包括在台海水域以檢查北韓、伊朗走私名義，攔截大陸貨船，或是以保護水道安全為名，查緝大陸漁船，期間不排除與中國公務船隻發生衝突，大陸方面或須有所準備應對。



美國近期不但軍艦頻過台海，並持續對台軍售，而繼去年通過《台灣旅行法》提升美台官方關係後，日前又有國會議員提出《台灣保證法》草案，所作所為早就突破「一個中國」底線。在中美貿易戰背景下，美國挑釁頻頻升級，除向北京施壓，爭取大陸在貿易上更大讓步外，最終目的仍是在落實圍堵中國戰略。



對台灣而言，美國在中美關係的高壓線地區升高玩火賭注，或有助於民意低迷的民進黨政府製造兩岸對立，爭取明年大選的選票。但美國在台海玩火，燒身的卻是台灣。美國可以打「台獨牌」，卻未必會支持台灣獨立，更不可能被拖入戰爭，一旦台海開戰，最終承受惡果的依然是兩岸民眾。



