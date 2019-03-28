產評：港外貿每況愈下　增長缺口難彌補

受到中美貿易戰的影響，香港去年第四季經濟增長開始放緩。今年首季快將結束，但情況未見改善，日前公布的外貿數據更遠遜預期，企業信心跌至低谷，為求存隨時縮減投資。香港打工仔除了要受高樓價之苦，現在連飯碗也危危乎！



今年首兩個月，香港商品出口貨值按年下跌3.1%，而單計二月份則按年下跌6.9%，乃連續四個月倒退，且為三年來最大跌幅，顯見情況正在逐步惡化。更糟糕的是，按國家或地區分析，二月輸往亞洲包括中國內地、美國、以及德國的出口貨值皆錄得不同程度的跌幅，可見需求放緩是全球性現象，外部環境嚴峻，廠商難以找到樂土，縮減投資規模甚至裁員減薪，並非絕無可能。



在香港本地生產總值中，進出口貿易、批發及零售，比重已佔五分一，這方面的前景難以樂觀，其他範疇如金融、地產、專業及商用服務等的增長，亦難以彌補其缺口。故可以預期，年內餘下時間，經濟不景氣的氛圍將逐步轉濃，股市下跌的壓力，亦由之而生。



當企業生意欠佳，股市財富效應消失，就業市場及消費市道轉差，香港市道下滑的速度可以很快，相信經歷過金融危機的香港人都曾感受到經濟疲弱之苦。偏偏香港樓市被政策嚴重扭曲，弄致供不應求。近月樓價重納升軌，與經濟基本面及市民負擔能力脫節，樓價不合理地貴，最終只會削弱香港經濟抵禦逆境的能力。



有云香港土地及房屋供應有限，樓價只會升、不會跌，但這只是建基於經濟環境沒有多大變化。若未來全球貿易保護主義繼續高漲，中國以至歐美經濟顯著下調，不但香港的外貿、旅遊和金融業會受波及，只怕到時樓價崩圍，最終又是小市民受害！



歷屆港府管治班子，並未有決心和魄力增加土地供應，諮詢僅為諮詢，由收回高球場建屋擾攘多時，到行將開徵聊勝於無的物業空置稅，在在顯示政府對房屋問題依舊的無能為力。這個老大難問題解決不了，香港經濟競爭力已屆亞洲四小龍末席，本地生產總值已被一河之隔的深圳追過，墮落趨勢如是，夫復何言？



對中小企而言，香港只是一個小市場，其策略意義在於背靠內地製造資源及面向國際的多元化市場，可如今外部環境複雜多變，過去香港賴以生存的定位還管用嗎？該如何變革？這不僅是企業的考慮，也關係到七百萬人福祉。未來是一步步走向危機，抑或化險為夷，且拭目以待。



