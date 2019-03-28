正論：收購廉航成壟斷　國泰店大可欺客

屢被批評為「衰過廉航」的國泰航空果真向廉航市場進軍，昨日公布斥資逾四十九億元收購香港快運所有股權，交易料於本年底或之前完成，意味本港四間航空公司之中，國泰掌控其三，儼然巨無霸，令人側目。港府對國泰的壟斷行為至今未置一喙，「人為刀俎，我為魚肉」的欺客惡行恐怕愈演愈烈。



國泰收購快運的消息早已傳遍市場，昨日終於成為事實，市場對此毀多譽少，大多認為作價過高，收購或對國泰本已疲弱的財務增添壓力，裁員潮料陸續有來。乘客則最憂慮壟斷問題，恐日後「無得揀」。事實上，國泰與快運現時合計於香港機場佔據過半客座量，以港人最熱衷的日本航點為例，國泰佔比達四成屬全港最高，其次是約佔兩成份額的快運。國泰收購快運後，日本直航航點即時大幅增加一倍至十五個，稱霸日本航線，在幾乎沒有競爭對手的情況下，國泰固然可肆無忌憚提高票價，更可減少快運直航航點逼乘客回流國泰，立法會議員要求競爭事務委員會及民航處關注事件，不可謂沒有道理。



很可惜，香港雖已引入《競爭條例》，「第二行為守則」亦列明擁有相當程度市場權勢的企業，不得濫用有關權勢損害競爭，但競委會一直被譏為無牙老虎，即使過去三年收到逾三千宗投訴，真正控告只有三宗，從來沒有上市公司被告，早被質疑只敢針對小企業，不敢打大老虎。正如學者指出，《競爭條例》存在漏洞，當局必須證明有關企業利用市場地位進行合謀定價、瓜分市場、限制產量或圍標等，才有可能干犯條例，目前國泰連收購交易都未完成，遑論證明犯法，尤其是法例列明電訊業以外的合併活動不受規管，更恍如為國泰頒下免死金牌。



更不得不提，港府施政一直向大財團傾斜，旨意港府打大老虎，無異於緣木求魚。舉個例子，競委會曾建議港府不要與兩間電力公司簽訂新的長期協議，並建議開放電力市場，但當局依然與兩電再簽訂新的《管制計劃協議》，為期更長。一節見則百節知，國泰是本港最大航空公司，議價能力極高，就算不斷被乘客投訴服務欠佳，國際排名又斷崖式暴跌，甚至曾被歐盟裁定觸犯歐洲競爭法而須罰款，港府依然不敢動其分毫。民航處去年底撤銷對民航公司徵收燃油附加費的規管，國泰即時宣布徵費，便被指為國泰打劫乘客荷包量身訂造，港府高官甚至化身國泰代言人，為其延誤、超賣等欺客惡行辯護；至於國泰爆出本港史上最大規模個人私隱外洩醜聞，港府表面上擺出嚴查姿態，實際上查無下文，可見港府助紂為虐，沒有公平可言。



當然，國泰能否完成交易，目前言之尚早，有律師代表快運中間控股公司的股東致函國泰，表示有意爭辯賣方就交易訂立協議，會否爛尾收場，只能拭目以待。最令人疑問的是，快運母公司為中資公司，國泰則以英資為最大股東，將本港航空市場拱手送予洋公司，真的沒問題嗎？



