世界視線：總統喜愛金正恩　美朝關係很曖昧

河內峰會北韓領袖金正恩無聲離場後，北韓繼後動作多多，包括修復導彈發射場、在平壤等地展開防空演習，更宣傳「應做好與美韓開戰準備」，還有兩韓在開城的聯絡辦公室北韓工作人員一度撤走，似乎開始對美國還以顏色。白宮則「有來有往」，財政部上周四宣布對朝實施額外制裁，實際針對是兩家被指協助北韓迴避制裁的內地船務公司。怎料翌日美國總統特朗普在社交網火速宣稱撤銷「制裁令」，更弔詭的是「寫錯」制裁令日期為上周五，美媒消息指本來數日內華府會有較實質及嚴厲的措施公布，只是給特氏截住了，而對兩家內地公司的行動則不會取消。



白宮發言人桑德斯之後解畫非常耐人尋味，指特朗普「喜愛」金正恩，「認為現階段沒有進一步制裁北韓必要」。本來外間以為特金蜜月期已結束，這句話令二人關係變得曖昧。特氏一向對金正恩口下留情，對疑似修復導彈發射場僅表示失望。美國大學生瓦姆比爾獲朝方釋放回國後死亡一事，特氏指金正恩事前不知情，知道的話一定不會讓此事發生，明顯有意維護金氏，惹來政敵抨擊也不在乎。



那邊廂北韓官媒鮮見對特氏嚴厲批評，近期主要對美國國務卿蓬佩奧口誅筆伐，又批評白宮國家安全顧問博爾頓破壞美朝河內峰會氣氛。第二次特金會不歡而散，特氏強調金正恩是好人，北韓副外長崔善姬雖然措詞強硬指美方提出「先無核化、後放寬制裁」是流氓要求，矛頭只是向着蓬博二人，而她更特意指特氏願意對話，與金正恩的關係仍然很好及默契十足。



對比起來，金正恩與南韓總統文在寅「世紀擁抱」後，明顯沒有像特金般眉來眼去。雖然文在寅促成美朝談判，但崔善姬強調他是美國盟友，劃清界線。北韓官媒更批評南韓單獨軍演破壞兩韓關係，開城撤員事件應是向青瓦台示警。在金正恩眼中，南韓是疏遠了的親戚，不急於修好關係，而美國是若即若離的新對象，深怕自作多情。難得特朗普配合，破局不翻臉，玩曖昧最能保護北韓尊嚴。



