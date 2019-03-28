功夫茶：郵政劣迹多籮籮　唔見棺材唔流淚

篤篤篤撐！有勞各位觀眾準備定摺櫈鐵鏈三角銼，招呼今日出場嘅主角，「功夫茶之友」香港郵政。呢個衙門細又細過人，劣迹又多過人，仲要擇惡固執，係要見到棺材至識流眼淚，正式係出爐鐵，唔加多幾錢肉緊打鑊甘都唔得！



話說香港郵政最近冇嗰樣整嗰樣，忽然調整「須簽收郵件」嘅派遞安排，求其阿茂阿壽，毋須核查身份證明文件，只要手持「領取郵件通知卡」就可以到郵局簽收。新措施劣評如潮，經本報踢爆後，短短幾日就收到大量投訴，署方見群情洶湧，日前終於死死氣跪低，再次要求持卡人出示身份證明文件及記錄低姓名，所以話郵政官僚唔見棺材唔流眼淚，就係咁解。



開講有話︰有錯要認，打就企定。明明係推倒重來，還原基本步，偏偏跌落地仲要揦番拃沙，美其名曰「作出微調」，講到好似從善如流咁款，孔夫子鬧爆「巧言令色，鮮矣仁」，講緊就係呢挺廢柴。



成單嘢用膝頭哥諗吓都知會撞板收場喇。最簡單一樣嘢，市民畀貴少少都要寄掛號，無非係想更安全快捷送達重要信件，家陣變相等於亂咁派，不如取消有關服務。當然喇，郵政服務有口皆悲，「失信於民」本來就無日無之。試過有市民等收保險公司廿七萬元劃線支票掛號信，點知懷疑郵差摸門釘後冇發出通知卡，幾乎整唔見；又試過有家長收小一派位通知書，結果因為郵政派錯分局，搞到揦手唔成勢，簡直靠害。



最好笑嘅係，署方最開頭用市民投訴私隱受侵犯做擋箭牌，有立法會議員就講得啱嘞，好似居屋揀樓信、陪審員傳票等重要公文都係靠掛號，萬一出現延誤，後果可大可小，點止侵犯私隱咁簡單！



郵政官僚之所以今日的我打倒昨日的我，一字記之曰「懶」，四個字形容就係「欺善怕惡」。歌仔都有得唱︰「可以Hea的話，不會郁」，管理層日日坐冷氣房，印印腳支超高人工，又唔使佢哋親自服務市民，萬一第時有乜爭拗，搵兩條𡃁出嚟祭旗就得。難怪前線有前線嘈到拆天，佢有佢借咗聾耳陳隻耳，睬你都傻。



可惜吖，郵政官僚勢估唔到正義傳媒明察秋毫，眼裏容不得沙子，加上讀者人數最多，效力宏大，醜行一經公諸於世，當堂十目所視，十手所指，想走都走唔甩，點到佢哋唔跪低！



講多無謂，食多會滯，今時今日速遞服務競爭激烈，有錢何愁買唔到好服務？香港郵政經營不善，管理混亂兼夾醜聞多多，與其由得佢哋霸住茅坑不做事，市民貼錢買難受，不如摺埋佢冇眼屎乾淨盲喇，篤撐！



