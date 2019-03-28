國民黨的韓國瑜雖然只是高雄市長，但民望極高，去年底「九合一」地方選舉贏得「一人救一黨」的聲譽。明年初的「總統選舉」，國民黨要想打敗民進黨的蔡英文、無黨派「淺綠人士」柯文哲，還得指望韓國瑜「肩負重任」，這更是一場「一人救一黨」的大決戰。這樣的市長最近訪問香港、澳門、深圳、廈門，就不能不引起各方關注，其對兩岸關係、對港澳台關係必有微妙影響。



其中台灣民進黨及其台獨勢力、香港反中亂港政客和港獨勢力最是「飽受刺激」，他們對韓國瑜的港澳和大陸行程或是隔岸炮轟，或是就地猛打，把韓國瑜之行當成天大的事情，好像不奮起連袂抹黑就要有滅頂之災似的，一個台灣市長的兩岸四地之行被視為有這麼大的能量和作用，前所未見。儘管韓國瑜一再說此行只是為高雄拚經濟、兌現競選承諾、多交朋友而已，但台港兩地的反對者「打死都不信」，非要「砌」其「賣台」、「幫着中共搞統戰、搞統一」不可。



此事之所以如此敏感、容易炒作、上綱上線，皆因今年初「習五點」探討「一國兩制台灣方案」的提出。而韓國瑜不但是香港特區政府、澳門特區政府以及深圳、廈門黨政當局的貴客，還是香港中聯辦、澳門中聯辦的貴客，還和國台辦主任會面。這樣的陣勢和布局，要一國有一國，要兩制有兩制，無怪乎反對派們高度緊張，說韓國瑜「掉進了一國兩制的陷阱」，是「為扭曲版本的一國兩制背書，助紂為虐」。



西諺有云：「誰得甚麼病，就總說甚麼病。」台港兩地都有仇視統一、害怕「一國兩制」患病極重極深之人，他們自然就把韓國瑜的四地行當成要他們命的「統一病」、「一國兩制病」來看待，疑神疑鬼，神經衰弱，心驚膽戰，酸言酸語有之，亂扣帽子有之，惡毒攻訐有之，胡言亂語直情「失心瘋」也。



台獨和港獨是一家，台灣「深綠」和香江反中亂港政客是一家，他們要聯手反對中國統一和「一國兩制」，這些年早已沆瀣一氣，韓國瑜成了他們的活靶子。