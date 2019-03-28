譽之所至，謗亦隨之。高雄市長韓國瑜此次港澳及大陸之行收穫不少訂單，可謂滿載而歸。但同時也引來不少冷嘲熱諷，台灣綠營人士將其形容為「投降」、「賣台」、「賣身」；陸委會更指韓國瑜此行涉及「極其敏感的政治行為」，如果被裁定違法，可能被判囚云云，簡直是危言聳聽。



這都甚麼年代了，台灣有些人依然死抱意識形態之爭，把大陸視為「敵人」，動不動就對島內不同政見者亂扣帽子，亂潑髒水，甚至極盡恐嚇，手段也未免太卑鄙了。如果與大陸做生意就是「投降」，與大陸官員見面就是「賣台」，民進黨當局何不乾脆閉關鎖島，與對岸老死不相往來？



其實大家都知道，台灣經貿高度依賴大陸，其對大陸的貿易順差，遠遠超過對全球貿易順差的總和，根本不可能不和大陸做生意，而做生意就必然要跟相關部門和官員打交道，這是顯而易見的道理。綠營人士在大陸經商者比比皆是，賴清德、陳菊等綠營政客更曾經多次訪問大陸，他們算不算「賣台」？又該當何罪？



韓國瑜說得對，豬八戒賣不了人參果，現在孫悟空要賣，他又扯後腿，酸言酸語非常無聊、可悲。事實確實如此，民進黨當局把台灣經濟搞得一塌糊塗，把高雄弄得「又老又窮」，如今韓國瑜出來收拾殘局，一心一意拚經濟，卻被他們抹黑和恐嚇，這豈止是無聊，簡直是無恥。



不管黑貓白貓，能捉老鼠就是好貓。多數高雄選民把票投給韓國瑜，就是希望他能兌現「貨出去、人進來」的承諾，帶領高雄重現輝煌，他們只在乎經濟和民生，不在乎甚麼投降和賣台，民進黨當局不斷操弄政治議題，只會令人愈來愈反感。須知今時不同往日，兩岸實力差距不斷拉開，大陸主導權日益突出，台灣已沒有多少抗爭本錢，民進黨再不面對現實，放棄過時思維，終將被選民拋棄，被時代淘汰。