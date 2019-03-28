多少年來，在本土高端香港人眼中，內地新移民是「低端人口」的代名詞，爭奪香港公共資源，拖低整體香港人的質素。然而，由於老鴿李永達新出的一本書，令部分香港人對新移民大大改觀，原來每日一百五十個移民中有高達四十人是中共黨員，過去二十年間中共特務移民已高達二十萬之眾。真的有「大隱隱於市」這回事，那些在地盤打工、在餐館洗碗甚至墮落到做「一樓一鳳」的，原來都是類似007占士邦的絕世高人！



內地新移民中到底有多少是中共黨員，一般人沒有李永達那樣的高層「消息源」，因此無法判斷，但香港作為國際大都市，又是靠近紅色中國的橋頭堡，說香港早已是「間諜樂園」應該沒有人會否認，有人形容一塊磚頭砸下來就可以砸中三名間諜，並非誇張。



在內地閉關自守的年代，西方國家要了解中國的情況，惟有派人來香港搜集資料，而自內地改革開放，尤其是近年中國經濟異軍突起，被西方視為「頭號威脅」，更需要大量搜集關於中共的情資，明乎此，就知道為何英國駐港領事館也好，美國駐港領事館也好，規模比駐一般大使館都大，兵多將廣，資源充足，皆因擔負着特殊的使命。



事實上，英美才是搞間諜活動的行家裏手，情報部門很多，美國除了最有名的中央情報局、聯邦調查局，那些所謂非牟利團體同樣來路不小，譬如過氣政客李卓人旗下的工黨就被揭每年領取經費並提交報告，而漢奸黎的左右手Mark Simon，則來自美國海軍情報部門。美國走佬特工斯諾登亦曾踢爆，中情局在香港的分支就設在美國駐港領事館內。



間諜世界你中有我，我中有你，但是中國人想收買外國人很難，外國人收買中國人則易過借火，皆因不少中國人寡廉鮮恥，甚至自動獻身，以做漢奸洋奴為榮。這其中，李永達又是哪一路貨色呢？