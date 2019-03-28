為甚麼以林鄭月娥為首的特區政府會倒行逆施、與民為敵呢？第一是，港英時代的精英主義心態陰魂不散；第二是，特區政府的官僚系統脫離民情，效能不彰；第三是，主要官員率多剛愎自用之輩，林鄭便是表表者，而且有帶頭示範的作用！



即以特區政府所謂三隧分流方案而言，擺明是罔顧民意的劣政，還是一再要向立法會提交沒有約束力的議案，明知不會得到立法會的支持，也不肯改弦更張，修改政策內容。民望極低的運房局局長陳帆，兩次向立法會提交三隧分流議案兩次撤回，自取其辱，但林鄭依然為這位愚駑無能的問責局長護航，並且重申會留待二○二三年西隧專營權歸還政府時再作處理，即是說「要就要，不要就拉倒」。可以預見，未來幾年西隧一定會加價，紅隧塞車的情況將更加惡劣。



三隧車流量嚴重失衡，怨聲載道，但港府在分流方面「研究復研究」、「諮詢復諮詢」，拖到東隧的專營權到期了，西隧專營權亦行將結束，港府乃強推三隧分流方案。推出三隧分流政策之前，所謂研究和諮詢，究竟是怎麼一回事？顢頇無能、剛愎自用的高官，就算是做一件像三隧分流的小事，也會搞到雞毛鴨血！三條過海隧道兩條是政府管理的，「分流」會那麼艱難嗎？制訂相關政策時只是着眼於政府庫房收入有沒有減少，和擁有西隧專營權的私人機構的利益，完全沒有以民為念，而是與民為敵。



特首林鄭月娥去年在施政報告提出三隧分流方案，將紅隧和東隧收費增至四十元，西隧則減至五十元，並且要由政府補貼西隧，兩條政府管理的隧道本應減價，卻大幅加價，原來是為了補貼減價的西隧，如是則三條隧道收費相若，便可達到改善交通擠塞的分流目的，研擬此一政策的運房局局長陳帆是否腦袋有問題？政府擁有的紅隧及東隧大幅加價至四十元，私人擁有的西隧減至五十元，兩者差距看似拉近，但代價是加重東隧及紅隧使用者的負擔，製造不公平，而最令人反感的是以公帑補貼私人企業，不會有官商勾結之嫌嗎？



三隧分流方案在立法會觸礁，那是因為有關政策不但漠視民意，而且誤判形勢，政府以為會在建制派掌握立法會大多數席位的情況下篤定通過，但年底就是區議會換屆選舉，立法會建制有那麼多民選區議員，支持這個悖離民意的政策，年底還要不要選啊！更何況明年又有立法會選舉，議席是政黨和政客的生命，為這樣一個不得人心的政策背書，形同政治自殺。對於這個道理，不是由人民授權的政府顯然就是不懂。最不堪的是，這個政府死不改悔，從不認錯！