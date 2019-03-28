養狗咬心口，好心冇好報，眼下又有一個現成例子。眾所周知，美國走佬特工斯諾登一度藏身於香港「難民」家庭，其中一名菲律賓「難民」及其家屬最近獲加拿大收容，臨行前接受爛果報專訪，聲稱曾向港府申請酷刑聲請被拒，批評港府將「難民」視作垃圾，沒給予足夠援助讓她生活，令她及其女兒受盡歧視。其律師同樣口出狂言，形容香港是「種族主義、歧視、排斥和迫害的世界」。一個受盡歧視和迫害的弱女子不但沒有死掉，反而能在香港生活廿年之久，期間更誕女開枝散葉，都可謂奇聞矣。



報道聲稱，女事主廿年前以外傭身份來港，但「遭僱主惡待」，解約後沒有新東家聘請，一直非法居留，九年前被入境處拘捕。一如所有滯港假難民的慣常手段，她隨即舉手申請酷刑聲請，拖延留港兩年才被拒絕，遣返之際得到律師教路上訴，這又讓她留港多時，然後就是上述收容斯諾登的故事了。很明顯，一個犯了香港法律、逾期居留的人蛇，期間一直得到港府人道援助，居然因為嫌錢少、不給她送上香港身份證，便反轉豬肚批評港府歧視她、迫害她、視她為垃圾，何謂恩將仇報，這就是了。



接着律師為她鋪橋搭路，成功幫她爭取「移民」到加拿大。試想想，沒有之前在港的經歷，沒有所謂的收容斯諾登，她憑甚麼得到加國垂青？如果說一切都是其計劃之內，有人視香港為跳板，雖不中亦不遠。至於這些專門幫假難民打官司的人權律師，以法援之名賺錢，輸贏都袋袋平安，虧的都是納稅人。如今佔了便宜還賣乖，真令人吹脹。



看到這裏，港人不禁要問，年年準時交稅，得到過甚麼福利？港府何曾送錢送物資？假難民竟然要這要那，人權律師還要站在道德高地肆意批評，香港最終落得種族主義等惡名，全世界最蠢的政府，莫如特區政府了！