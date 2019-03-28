台灣高雄市長韓國瑜訪問香港，順道拜會中央駐港聯絡辦公室，中聯辦只是尋常地方，門雖設而常開，去了就是去了，沒甚麼大不了。偏生本地反對派大驚小怪，外人不知就裏，恐怕會以為韓國瑜誤入了惡人谷。



中聯辦內大抵沒有甚麼惡人，就算有，也是受中國及香港的法例規管，不會把你嚇着的。但香港就肯定有很多愚人，政客散播謠言，他們就輕易信以為真。為甚麼筆者將當年的「八萬五」房屋政策常掛口邊，就是要提醒港人，不要輕易受人蒙蔽。試問一個從未具體實施過的政策，如何能為香港經濟重挫負上責任？當日很多人只是被輿論誤導了。



反對派常說，如果中聯辦協調香港選舉，就叫干預本地內政，「西環」就要成為惡人谷。我從不明白這是哪門子的道理，北京希望有更多支持中央政策的人當選，是其理固然之事，即使有鼓勵親中者參選，又有何不妥？關鍵的問題是，選民最後是否有權選擇投哪一位候選人。



你我進入投票站後，都有絕對的選擇自由，即使有人想干預選舉，香港選舉卻不是容易受干預的。泛民主派自命正義、純潔，筆者當年參加區議會選舉，跟他們的候選人對決，卻見識過泛民高明的「干預」手段。對方的支持者表面上裝作是我陣營中人，俗語所謂的「無間道」，他們領着一些公公婆婆去投票站，沿途呼喊着要投我一票。但到票站門前，乘人不覺，對方的人突然叫長者改投另一位候選人，有些年老的選民一時亂了方寸，可能就依他們所說的去做了。



我事後聞訊卻只一笑置之，甚至暗暗稱讚對方的手段厲害，想也沒想過為此而去投訴。因為就連這樣做，我也不認為是干預選舉，畢竟選民入票站後，仍是有完全自主權的。相比之下，親中者的所謂「干預」手段仍嫩，還要多向對手學習才是。