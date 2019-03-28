港府日前好似落雨趕住收柴咁，來個「三合一」記者會，即一口氣公布修訂《逃犯條例》、港鐵沙中線調查中期報告及撤回三隧分流議案三項公眾關注議題。「三合一」記者會被批評是想模糊焦點。



說回三隧分流，政府今年兩度提交立法會尋求支持均臨時撤回，林鄭月娥明言二○二三年收回西隧專營權前不會再處理三隧分流。從三隧分流一撤再撤可見，港府一意孤行，視民意如浮雲，企硬紅隧及東隧不加價至四十元難起分流之效，然而市民反對，加上今年底將舉行區議會選舉，各大政黨不論反對派或建制派，為了選票，又豈敢逆民意？故紛紛表明「啃唔落」，最終令三隧分流方案告吹！林鄭就話喇：「政府用盡九牛二虎之力，叫呢個避席，叫嗰個行開，即使過咗都冇意思……」呢啲不就是跌落地都要揦番拃沙嗎？



港府施政無能，不接地氣，自以為是，死要面子，益發凸顯其剛愎自用。林鄭稱，新政府上任以來，按承諾實踐管治新風，事不避難，她本人聆聽意見從善如流，卻被視為「管治不彰，跪完又跪」，反之又會被形容為「施政傲慢」，她自嘲已習慣相關形容詞，至於撤回三隧分流方案，佢話要接受政治現實，知所進退，無謂撼頭埋牆。



「管治新風」、「事不避難」、「從善如流」，真虧她說時不會臉紅，唉，老朽只能說，林鄭塗飾太厚，廢話太多，除了膽自大，更如「入鮑魚之肆，久而不聞其臭」。回歸後香港之所以禮崩樂壞、司法不彰、法治淪喪，就係政府「事必避難」；若然「從善如流」，又何至於「賣港有獎，愛港要罰」，令香港變成黑白不分之地？「欲知方圓，則必規矩；人主欲自知，則必直士」，林鄭月娥身邊有直言之士嗎？講真，即使有，你估以佢嘅精英心態，樣樣我至叻，佢會聽咩？



香港今日之亂，上不知人，下不知民，怎會不亂成一鍋粥！