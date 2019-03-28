戴耀廷自去年初起不斷推廣「風雲計劃」，過去在多個活動中宣揚搶佔區議會對反對派的重要性，聲稱「風雲計劃」能令反對派奪取區議會控制權，更狂言「風雲計劃」能操控來屆的特首選舉。



新一屆區議會選舉將於今年十一月二十四日舉行，戴耀廷去年四月開設「風雲培訓班」訓練新人參選，他用了八個月的時間，開辦了四期「風雲培訓班」。戴耀廷原本計劃招攬超過一百名新人參加區議會選舉，但是沒有多少人願意參與，如今培訓班只成功訓練了三十多人，當中多數是「港獨」、「自決」分子。戴耀廷的「風雲計劃」已經變質成為港獨分子的集結平台，為港獨集結力量、提供出路，協助港獨分子喬裝打扮出選區議會。



戴耀廷日前宣布，開始進行「重奪社區行動」，走遍全港十八區搶佔社會關注，務求在區議會選舉前積聚人氣，為「風雲計劃」熱身。戴耀廷早前才稱缺乏資源，現在卻沒有資源上的困難，能夠啟動所謂的重奪社區行動，或與他捲入的黑金捐款嫌疑有關。現在美國損港遏華行徑密鑼緊鼓，戴耀廷的「港獨風雲」得到資金支援並不奇怪。



事實上，戴耀廷是令本港近年法治不彰、亂象叢生的始作俑者之一，他屢次策動反中亂港的行動。戴耀廷發動違法「佔中」，至今仍然未受法律制裁，現在又鼓吹「風雲計劃」、重奪社區行動，企圖擾亂香港。二○一六年的立法會選舉，戴耀廷推動「雷動計劃」，公然貼出「棄保」名單，並以大規模「配票」方式，影響選舉的公平公正。現在他又將「風雲計劃」變港獨集結平台，顯示港獨正在入侵區議會選舉。



戴耀廷披着學者的外衣，肆無忌憚策動亂港行動，不斷干擾公正選舉，是香港社會混亂的污水源頭。當局不能再姑息縱容，不能再任由其逍遙法外，禍港殃民。