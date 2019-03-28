獨立檢察官米勒的通俄調查出爐，得出的結論令不少人大跌眼鏡。根據司法部長巴爾的說法，關於總統特朗普及其團隊在選舉期間勾結俄羅斯的指控並不成立；至於「妨礙司法公正」，則以「查無實據」、「難定是否有罪」作結。儘管並未「完全洗白」，但特朗普已急不及待「宣告勝利」，在社交網站火力全開，稱主流媒體明知壓根就沒有「通俄」這回事還要硬推，是貨真價實的「人民公敵」、「反對黨」。



目前主流媒體對米勒報告的質疑，主要是巴爾作為特朗普委任的官員，其不就特氏「妨礙司法公正」提出起訴的決定可能出於偏私。沒錯，巴爾的確可能是特氏的人，但在作相關決定時，由頭到尾參與通俄調查、且決定委任米勒的司法部副部長羅森斯坦亦有很大發言權。眾所周知，羅森斯坦一直以來是特氏的眼中釘，甚至一度傳出特氏要炒其魷魚，說羅森斯坦「偏袒」總統，顯然難以服眾。



民主黨繼續纏鬥特朗普，誰勝誰負尚難逆料，但自由派主流媒體在這一役中聲譽遭到重創，則殆無疑問。保守派刊物《國家評論》主編勞利表示，米勒報告的最大三個輸家，依次是「傳媒、傳媒和傳媒」。事實上，這已超越了政治門戶之見，自由派陣營中亦出現反思的聲音。《滾石》雜誌作者、曾著有《精神失常的小丑傳統》的泰比，批判特朗普從來不會留手，他將自由派媒體在通俄調查報道中的表現，形容為「當代大殺傷力武器」，跟當年小布殊訛稱伊拉克擁有大殺傷力武器繼而揮軍入侵相提並論。



請注意，CNN等媒體對於「通俄門」的報道，不止一次言之鑿鑿地宣稱米勒調查能證明特朗普確有通俄實迹，甚至「管治末日」、「被彈劾」等字眼亦屢見不鮮，如今米勒報告斬釘截鐵否定其事，左派媒體情何以堪？有人統計過，《紐約時報》、《華盛頓郵報》、CNN等，兩年來關於通俄調查的報道達八千五百篇，特別是CNN，不管報道主題為何，只要是有關特朗普，總會加上「通俄調查期間」的字眼。CNN一七年曾報道特朗普的助手跟俄羅斯投資基金主席會面，參議院情報委員會就此展開調查，未幾卻以「不符合編採標準」為由撤回報道，負責的記者及編輯請辭。另一方面，CNN節目製作人亦曾被踢爆大部分特朗普通俄的新聞是「胡說八道」，目的只是博取收視。



自由派媒體的偏見並不僅限於報道本身，只要誰支持特朗普，誰就會受到針對。本身是民主黨支持者的哈佛法學院資深教授德肖維茨稱，自己曾因公開表示特氏通俄在法律上難以成立，遭受包括《紐約客》等刊物的狂轟濫炸，「如今的媒體搞的根本是『倡導式報道』」。



然而指望媒體反省，卻無異於緣木求魚，CNN總裁朱克強調新聞工作者不是「調查員」，只報道已知的事實，自己完全認同CNN的做法，表面上冠冕堂皇，實際上迴避了對該媒體「未審先判」的指控。內地早幾年有「做人別太CNN」的說法，想不到堂堂美國總統，一樣難以幸免淪為受害者，堪稱黑色幽默。