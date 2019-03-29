功夫茶：澳管治一塌糊塗　金玉外敗絮其中

查撐篤撐查篤撐，今日功夫茶開壇，煮重米招呼一班澳門朋友。家陣北大人雷厲風行反貪腐，偏偏港澳兩個特區頂風作案，特別係梳打埠，廟小妖風大，池淺王八多，添煩添亂，名副其實馬交Friend。



澳門廉署日前發表嘅年度報告，十足十現代版《官場現形記》，該署舊年接獲嘅七百幾宗投訴及舉報個案，涉及部門之多，情節之奇，令人嘆為觀止。好似生產力中心咁，被指任人唯親，一百零一名工作人員裏面，百分之十五係「家己冷」，父子、父女、夫妻以至兄弟姊妹樣樣齊，內舉不避親，連當撈侵都自愧弗如。



馬交政府尋日出面解畫，話已經要求生產力中心交報告交代事件，並會盡快完善制度，確保招聘同晉升公平、公開；又話中心舊年十一月收到廉記勸喻後，已經喺員工守則加入迴避制度。聽話聽聲，鑼鼓聽音，官老爺呢鋪話法，即係變相承認中心一直攞正牌圍威喂私相授受，只係唔好彩畀廉記周到咁解。最離譜嘅係，當局連「從嚴追究」嘅官話套話都慳番，到頭來會唔會又係官官相衞，冇人話得埋。



講開又講，馬交官場黑幕重重，點止生產力中心吖，有海關退休關員申請社會房屋時故意隱瞞擁有資產，涉嫌偽造文件及巨額詐騙。另一位關員仲出位，呢頭領取一千二百日有薪病假，嗰頭走去揸的士賺外快，涉騙金額超過一百萬港元。講到公務員呃病假，香港又點會讓澳門專美。有康文署救生員報稱跌斷鎖骨，點知養養吓病竟然走去參加佔中，仲做埋漢奸黎保鏢，鬼打冇咁精神，結果弱雞港府冇佢符，反而係條友自己走去日本做騷搞事，結果斷正收場，簡直吹脹。



講番澳門海關，臭史仲長過阿婆塊紮腳布。佢哋前年接連兩次被踢爆倒掛五星旗，唔徹查事件不特止，反而賴人P圖老屈；又試過有外國醫生團體喺澳門等噴射船返香港期間，畀搞事分子挑釁，海關人員居然不分青紅皂白，將醫生團體一併扣查。正如有人話齋，梳打埠金玉其外敗絮其中，海關內部管理混亂，只係整個特區政府管治一塌糊塗嘅縮影，其他執法部門知法犯法、行政違法以至貪污等醜聞層出不窮，貪官多如牛毛，族繁不及備載。



都係老祖宗有先見之明，一個「貪」字從「今」從「貝」，班官淨係睇到眼前一堆花哩花碌銀紙，連老竇姓乜都唔知，唔怪得前面走咗個「世紀巨貪」歐文龍，大大小小貪官前腐後繼，你方唱罷我登場。始終都係呢句，反貪腐沒有一國兩制，澳門也好，香港也罷，豈能成為「燈下黑」？



