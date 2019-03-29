世界視線：緊急令暫保不失　邊境牆繼續推進

美國總統特朗普為繞過國會阻撓，取得興建美、墨邊境圍牆的資金，不惜宣布國家進入緊急狀態。民主黨企圖「策反」國會內的共和黨同僚「背叛」特氏，先勝一仗後被特氏扳回一城，後者能否實踐競選總統的最主要承諾，備受各界關注。



特朗普的緊急令早前在參、眾兩院遭到推翻，迫使特氏在任內首次使用總統否決權，反對黨並未認輸，尋求否決總統的否決，可惜出師不利，眾議院表決結果為二百四十八票支持，一百八十一票反對，距離所需的三分之二贊成票，尚差三十八票。民主黨人揚言，將在半年內捲土重來。



出現這種結果，可說是意料之內。正因為特朗普已明言會動用否決權，共和黨員之前投票阻擋緊急狀態令，不管結果如何，根本無關大局，也就樂得做做政治姿態，顯示立法機關有其「風骨」，不能任由行政機關予取予求，更不是總統的扯線公仔。今次投票推翻總統的否決權，性質卻完全不同，畢竟特氏在基層黨員中仍有很高支持率，一旦弄假成真，致使邊境圍牆泡湯，反對者分分鐘成為「歷史罪人」，未來想有運行也難。



更何況，目前多個州份以及人權組織正就緊急狀態令進行司法挑戰，共和黨政客自己不想沾鍋，甩給法院「守尾門」最理想不過，反正官司打到最高法院，大法官大多是總統「自己人」，有一定勝算；即使緊急令被裁定違法，共和黨人也可以「司法獨立」開脫，估計特氏再蠻不講理，火氣也發作不到他們頭上。



如今的局面對特朗普來說也算理想。不管是走司法還是走國會程序，都不是一時三刻能有最終結果，只要這一年多時間內，邊境圍牆沒有被判終極「死刑」，而特氏又堅持企硬，就可以向選民營造「雖千萬人吾往矣」的形象。至於國防部日前撥出十億美元資金修建圍牆，更是為特氏連任資本再添一筆進帳。情況正如朝核問題，特氏之所以堅持不跟金正恩撕破臉，就是爭取平壤即使不棄核，至少也不會重啟核試，說到底都是以時間換取空間的策略。



