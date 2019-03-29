產評：美經濟幣策未明　新興市場陷兩難

美國本輪加息周期或快完結，可新興市場卻再起波瀾，土耳其更現股匯債三殺！新興市場既受美國等成熟市場的經濟和貨幣政策不明朗影響，亦面對本土經濟改革的挑戰，在制訂經濟決策上陷於兩難。投資者須警惕新興市場的脆弱性問題，慎防金融動盪的蝴蝶效應！



近期，多個新興國家金融市場再現動盪，包括土耳其、巴西及阿根廷。其中，土耳其自去年第四季錄得連續兩個季度國內生產總值(GDP)負增長，在地方選舉的敏感期內，突然宣布暫停使用主要融資工具，以圖應對投機沽空炒盤增加的問題，此舉令里拉兌美元匯價急挫，股債兩市崩盤。



無獨有偶，巴西股市最近亦瀉至一個月新低，貨幣雷亞爾兌美元更創近兩年最大單日跌幅；而備受高通脹困擾的阿根廷披索兌美元也一度觸及歷史新低。雖然新興經濟體各自面對不同的內部問題，可在美國經濟和貨幣政策不明朗下，資金流竄投機，變相加重了新興市場的波動性和應對本土經濟困局的政策難度。



今年以來，中國股市表現堅挺，但在新興市場再現反覆的背景下，顯然亦難獨善其身，近日外資持續流出A股市場，而在岸人民幣更連跌四日，反映資金已靜悄悄有所行動。



本來，美國加息周期完結的話，意味聯儲局貨幣政策須由緊縮轉寬鬆，以應對經濟滑坡。而美元轉弱，站在全球資金配置的角度，新興市場有望受惠資金流入。可問題是，到底當前聯儲局的貨幣政策取向，有否受下半年總統大選活動影響？美國貨幣政策已由緊轉鬆，是否真的已成為中期趨勢，抑或只是市場一廂情願的想法？



眼前新興市場極為動盪，須警惕互相「感染」再次引發骨牌效應。雖然愈來愈多資金正下注賭美元走弱，但新興經濟體的情況亦難以樂觀，而為了防走資，更沒有提早減息的條件，這是否就理所當然會成為弱美元下的「吸金地」，實有商榷的餘地。



也許，有別於往年衝着單一市場大進大出的資金流向，今年理性分化或會取而代之成為新趨勢。投資者須認清眼前的危局，過去十多年長期量寬造成天量資金游走於成熟市場與新興市場之間搵食，可當槓桿到了極限，金融危機爆發，這場資金「對對碰」的遊戲終要完結，並蒸發大量過剩的市場流動性，結果是不一定有贏家。投資者不想被洪流淹沒，只有減槓桿堅守安全防線！



