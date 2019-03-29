神州觀察：粉飾太平成習慣　安全事故陸續來

江蘇鹽城響水縣化工園區大爆炸再次驚動了中央和國務院，更嚇得江蘇省委領導發誓要從靈魂深處進行反思，然而反思的結果卻是遇難者家屬被監控，記者採訪遭阻攔，環保義工受查後失蹤。若只有維穩才能安頓好官員們的靈魂，又談何從一次次安全事故中吸取血的教訓。



響水政府於巨爆發生後不久，便急忙宣布空氣及水質沒有受污染，並要求所有學校早日復課，被批粉飾太平，罔顧孩童生命安全。而江蘇省生態環境廳最新的檢測報告亦證實當地河水污染嚴重超標，且之前已存在不同程度污染。其實哪需做如此複雜的檢測，單從消防員於救援時不適暈倒，及民兵戴着防毒面具進行善後工作便可看出，當局根本是在睜眼說瞎話。



說是掩耳盜鈴也好，自作聰明也罷，總之當局就是這麼任性，反正權力掌握在他們的手中，怎麼用別人都管不着；就算真的想管亦只會是自找麻煩，像那位民間環保義工就因執着於真相而遭當地警方「查身份證」，之後更失去蹤影。中央說要查明事故原因，及時發布權威訊息，結果大小媒體統統被拒之門外，有記者想以航拍機拍攝爆炸廠區實況，卻被官方用干擾設備「迫降」，民眾哪裏還有知情權。



事實上，阻礙媒體調查，第一時間隱瞞真相，一直是當局的拿手好戲。網絡上最近熱傳一份「響水經驗」，揭露十二年前該園區一宗造成八死五重傷的爆炸案發生後，響水當局啟動了一套禁止記者採訪的應急預案，包括如何引導採訪方向，全天候貼身陪同，以及軟禁、武力威脅，甚至以重金收買、色誘等方式達致目的，以致坊間雖對那場事故的死亡人數大表懷疑，最終亦只能不了了之。



類似情況可謂數不勝數，譬如去年調查福建泉港碳九洩漏事故的女記者便遭遇「查房抓嫖」驚魂，河北電視台暗訪企業污染的兩名記者差點被扔進井裏淹死，甚至汶川地震十周年之際，赴內地調查的兩名香港記者亦遭當地官員毆打；而當年調查三聚氰胺毒奶粉的記者更被迫辭職，調查坑渠油的記者最終落得橫屍街頭的下場，在在說明當局為了掩蓋真相、逃避責任，可以去到怎樣的地步。



應該說，每一宗安全事故的發生絕不是意外，每一齣悲劇都與當局監管失職脫不了干係，不論是官僚不作為還是得了商家的好處，無疑都在助長違規生產行為。不無尷尬的是，響水之事還沒完，近日山東煙台又有化工廠爆炸，江蘇揚州海底電纜地盤亦發生奪命事故，可見所謂的安全生產從來只是口號，而災禍發生後，各級官員之所以如此醉心於維穩，無非為保頂上烏紗。



