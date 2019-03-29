正論：毒禍一發不可收　港府無能助猖狂

不管港府如何粉飾太平，不爭的事實是本港毒品已經氾濫成災。單是今個月，執法部門最少檢獲三千二百萬元可卡因、近四百萬元海洛英，以及四百五十萬元毒郵包。如果連同東南亞地區破獲的毒品案也計算在內，價值更達天文數字，而這一切都與本港販毒集團密切相關。



現在是地球村的年代，東南亞毒品問題猖獗，香港不可能獨善其身，尤其是香港打着自由港的旗號，不僅貿易有高度自由，甚至連毒販也有運毒的自由、潛逃的自由。眾所周知，泰國大毒梟、人稱「上海仔」的黑幫和勝和前坐館郭永鴻身繫兩案四罪，但因為有警方及司法兩把保護傘包庇，即使被通緝也可聞風先遁，藏匿於東南亞及歐洲遙控其毒品王國，一條龍包辦生產和販售，令毒禍一發不可收拾。



上海仔流竄海外期間，大量毒品經由緬甸、泰國、柬埔寨、老撾、越南，進入內地雲南、廣西境內，再輾轉運到香港、廣東，並散貨至台灣、日本、南韓等地，可謂無法無天。正因為其高調作風，激起各地政府嚴打，有人竟上演最後的瘋狂，變本加厲散貨。日前台灣首次從一批空運的燈具中，檢獲五十一公斤從馬來西亞偷運入境的冰毒，市值逾一千五百萬港元，屬近年首次有毒品循此路線到台，反映上海仔販毒集團已開闢新戰線。及至昨日，越南當局公布截獲可疑貨車，內藏三百多公斤海洛英磚，市值高達六千七百萬港元，為當地一周內搗破的第二宗大型毒品案，也是過去百多日以來，第廿四宗涉及上海仔販毒集團在東南亞犯下的毒品案。



事實證明，斬草不除根，春風吹又生。一日不將大毒梟繩之以法，毒品問題永遠沒完沒了。很明顯，上海仔潛逃乃至販毒的地區都是跟港府沒有引渡協議的地區，其販毒集團正是覷準這個漏洞為所欲為。港府最近建議修訂逃犯引渡條例，但礙於反對派及外部勢力反對，自行剔除多項經濟罪行，猶如半廢武功，當局到底有沒有打大老虎的勇氣，不能不令人置疑。而反對派對修例諸多阻撓，彷彿與上海仔集團默契配合，背後會否有不可告人的秘密，同樣令人置疑。



無可否認，自本港警方更換管理層後，掃毒除惡相對比往年積極，但這主要與中央重視及施壓有關。內地年前展開「掃黑除惡」專項行動，強調「全國一盤棋」，首次將香港及澳門納入其中，公安部高官甚至直截了當地指出，內地毒品問題死灰復燃，與香港毒梟密不可分，不希望香港成為毒販避風港。很可惜，港府一直陽奉陰違，不僅修訂逃犯條例不湯不水，警方每年舉行的「雷霆行動」更是行禮如儀，被捕的都是小角色，沒有大魚落網，別說上海仔仍然逍遙法外，其保護傘同樣毫髮未傷，如果說內裏沒有古怪，三歲小孩也不信。



都說毒禍猛於虎。當內地掃黑除惡沒有禁區，當美國千方百計興建圍牆堵截難民和毒品，當菲律賓對毒販殺無赦，惟有香港對販毒集團及其背後保護傘最仁慈，本港毒禍禁之不絕，豈是無因！



