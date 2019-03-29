中美貿易戰經過多輪談判，兩國元首「直接介入」，現在已經進入「埋身肉搏」階段，纏鬥得很緊。美方不斷提高要價，提出霸王要求、霸王條款，衝撞中國底線。戰況之激烈，老美之蠻橫，多從老美媒體放出消息，北京這邊密不透風。



然而，為了「宣傳」兩國元首指導談判的重要作用，北京官媒也會適當為「談判進展」說些好話，不過這些好話很快就被美媒「揭穿」，也即爆料談判並不順利。老美的做法令北京在談判桌上倍感壓力，這時特朗普也到處放風，稱美國對中國的「讓步」並不滿意，美國只要「最好的協議」，否則分分鐘「起身走人」。



事到如今，談判確乎到了短兵相接、刺刀見紅的時候，到了中方能不能守住底線的時候。這些年，習中央不知講了多少次「底線思維」，要求「堅持底線思維，增強憂患意識，提高防控能力，着力防範化解重大風險」。現在面對中美貿易戰和談判的嚴峻局面，面對未來中國發展方向和國家主權、安全，北京的「底線思維」如何堅守、運用，國人、世人也睜大眼睛盯着，那麼在這場中美談判中，北京方面具體的底線是甚麼呢？外人不得而知。



北京對此只透露過，在老美提出的「談判清單」中，大約有三成是中國認為可以談並很快能談出結果的，大約有三成是今後可以談的，有約四成是不能談的，這些就是涉及中國底線的東西。它們關乎中國的高端製造業、高科技、金融體系、經濟結構、國家未來方向和戰略，關乎國家主權、安全和發展。而美國人正在這些方面不斷提高要價，逼中國就範。



美國人當然知道，北京很難就範，但老美自恃勢強，乃主動開仗一方，當盡用此機，盡可能施壓敲詐，能敲到多少算多少。北京現在能做的是堅決頂住，毛皇帝說過，在艱難困苦、存亡危厄之中，有利的情況和主動的恢復，往往在「再堅持一下」的努力之中。而特朗普政府時下的內政外交處境十分不妙，凡事皆想速戰速決，手中沒有多少戀戰之本錢也。