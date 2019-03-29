這年頭世道衰微，禮崩樂壞，甚麼怪論都有。有位曾咒罵汶川大地震是「天譴」的爛果報御用文痞，再次發揮其喪心病狂的本性，將港區全國人大代表王敏剛病逝形容為「報應」，可謂惡毒到了極點。中國人講究「死者為大」，若非有深仇大恨，不可能如此咬牙切齒詛咒一位逝者，除非此位文痞已徹底泯滅人性，則另當別論。



何謂報應？佛教認為因果法則是天然存在的，業為因，報為果，輾轉相生，謂之因果報應，即人們常說的「善有善報、惡有惡報」。這位文痞整天將「天譴」和「報應」掛在嘴邊，其實真正的報應恰恰落在其「米飯班主」漢奸黎及壹傳媒身上。壹傳媒早前剛剛出賣台灣資產救亡，日前又輪到漢奸黎將私人持有的當地物業出售，短短四個月內三度變賣家當，可見其經營狀況已到了山窮水盡、苟延殘喘的地步，這不正是報應嗎？



壹傳媒以反中亂港為己任，長期煽風點火，妖言惑眾，加上誨淫誨盜，荼毒人心，將香港搞得烏煙瘴氣。漢奸黎因此得到洋人賞識，被捧為「民主鬥士」，成為反對派最大金主，在背後操控一切，要風得風，要雨得雨。然而好景不常，隨着其「假民主、真賣國」的面目被拆穿，反中反共漸漸失去市場，壹傳媒遭受讀者唾棄，業績年年見紅，經營日益艱難，只好靠「賣、當、借」度日。



可惜，「賣、當、借」終究撐不了多久。壹傳媒早前變賣台灣兩幢大樓，名義上籌得四億五千多萬港元，實際上還債後僅剩八千多萬元，這點錢又能解決問題？過去八年半，壹傳媒累積虧損達二十二點五億元，不管如何變賣資產，都是杯水車薪，充其量只能暫時「吊命」而已。



佛告誡世人：「天地之間，五道分明，善惡報應，禍福相承，身自當之，無誰代者。」漢奸黎有咁耐風流，有咁耐折墮，即使有御用文痞替他「吻肛」，也逃脫不了因果報應。