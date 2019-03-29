相傳，有一條路叫黃泉路，有一條河叫忘川河，河上有一座奈何橋，橋頭有一位孟婆，手執一碗湯，凡是陽間前往陰間的人都要喝這碗湯，喝過之後，人生在世所有的恩怨情仇，煩惱苦樂，牽掛不捨，都化作縹緲雲煙。問題是往生的人已忘記一切，在世的人卻喜歡嚼舌頭，令死者無法安息。阿彌陀佛，真是罪過罪過！



佔中搞手之一的老鴿李永達在臨判決前寫回憶錄，但不是痛悔佔中之過，而是繼續煽風點火，大搞捕風捉影，除了攻擊每日一百五十名內地新移民配額中混入了多達四十名中共黨員，還煞有介事地提及白鴿黨創始人司徒華臨死之前曾兩次打電話給一名老朋友，但老朋友去病榻看望時，碰巧華叔的親弟弟都在場，而這位弟弟則是中聯辦的人。李永達認為華叔有要事交代，因為弟弟在場而無法說出來，只能將秘密帶去陰間；李永達進一步質疑華叔的電話被竊聽，因此他弟弟的出現並非偶然，乃是有意安排。



華叔與弟弟政治立場不同，這是事實，但大家都是一母所生，親情永恒，在華叔彌留之際，弟弟在身旁照顧，這是人之常情，再正常不過，否則就是絕情，不正常了。如果華叔真有要事交代，出聲叫弟弟走開就行，或者寫張紙條交給老朋友，方法多的是。事實上，華叔患病有一段時間，想說的早就說了，而且他曾撰寫回憶錄，清楚交代自己的人生軌迹，任後人評說。在香港這個自由世界，華叔盡可傾吐肺腑，有啥秘密要拖到最後日子才交代呢？



李永達出書是他的自由，想刺激銷量也沒問題，但將華叔扯出來就不應該了，這叫發死人財，極不道德。爛果報將這種毫無根據的東西登出來，無非也是吸引讀者眼球，發死人財。事實再次證明，反中亂港集團及其喉舌唯恐天下不亂，無所不用其極，連死人都敢消費，還有甚麼做不出？