港府公布港鐵沙中線獨立調查委員會的中期報告，報告內容自相矛盾，一方面確認相關工程未按合約進行，工程監督及檢查機制亦有頗多不足之處；一方面又認為工程達到了安全水平，毋須重建或加固。沙中線紅磡站安全沒有問題，沒有政府官員需要問責，亦沒有指出承建商需要承擔毀約或偷工減料的刑事後果。可以用「高高舉起，輕輕放下，大事化小，小事化無」十六個字來形容這份萬眾期待的調查報告。



報告指出，鋼筋未擰入螺絲帽是承判商轄下的工人所為，亦存在不同款鋼筋混亂使用的情況，但僅屬個別工人行為，不廣泛亦非有系統。而在工程監管方面，報告亦指出港鐵及主要承建商禮頓過分依賴檢測表格，但部分表格的真確性存疑，填寫表格不夠嚴謹，港鐵管理層存在權責不清及工地應用科技落伍等問題，認為政府的監督及管理均有待改善。「報告」小罵大幫忙，是不是說這只不過小事一樁，市民毋須相驚伯有，自招煩惱呢？



出席記者會的運輸及房屋局局長陳帆被問到是否需要為事件負責，以及政府是否採納委員會意見，決定不重建及加固紅磡站擴建部分問題時，陳帆說他身為局長，有逃不了的責任，他會接受委員會意見，改善監督工程出現的問題。職司監督之責的運房局局長陳帆，如果真有愧恥之心，他就必須承擔「逃不了的責任」，立即下台，怎麼還可以厚顏無恥到負責公布這份他不必問責的報告。調查委員會一個月前已向特首提交中期報告，政府經過仔細研究之後，三月廿六日才「以適當方式」公布。至於獨立調查委員會被賦予擴大職權部分的相關調查，仍在進行中，但市民還會有所期待嗎？



去年七月行政長官會同行政會議正式委任獨立調查委員會，調查港鐵沙中線豆腐渣工程醜聞，林鄭當時指出，獨立調查委員會調查範圍包括事件的詳細情形和發生原因，以及港鐵公司和負責港鐵沙中線的政府監管部門有否失職。她更直截的說：「事件不會不了了之。」由於後來的事態發展愈趨嚴重，港鐵公司沙中線項目合約編號1112下的北面連接隧道、南面連接隧道、紅磡列車停放處工程，部分必備的工程相關文件紀錄發現缺失，部分已進行工程與路政署或建築事務監督接納的設計、圖則或繪圖或有偏差，林鄭宣布擴大沙中線紅磡站獨立調查委員會的職權範圍。



人們「回帶」看看這些「事實」，再看看今天的結果，原來政府去年煞有介事委任一個獨立調查委員會調查港鐵沙中線醜聞，只不過是一場「大龍鳳」的鑼鼓聲而已！