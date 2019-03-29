反對派經歷了兩次立法會補選大敗後頹勢不止，做甚麼都掀不起波瀾，政治影響力每況愈下。為了重振聲勢搞出不少是非，不是拿修訂《逃犯條例》危言聳聽一番，就是連來港作客的高雄市長也不放過，極盡抹紅抹黑之能事，可惜人們眼睛雪亮，不管他們如何「努力」，依然波瀾不興。



好了，一計不成惟有另生一計。在中港矛盾鬧個不休之際，每天一百五十個單程證配額很容易便成為眾矢之的，由公屋不足到公院爆煲再到綜援養懶蟲，無一不怪罪於新移民人口。反對派亦乘機大做文章，藉挑起兩地仇恨來攫取政治本錢，可謂「成本低、效益大」。



果不其然，白鴿黨的李永達在佔中案判決前夕，突然推出回憶錄，爛果報大字標題配合，言之鑿鑿指有權威人士向他透露，每日有多達四十個中共黨員隨一百五十個單程證配額移居潛伏本港，回歸廿二年來最少滲透了廿一萬地下黨員，「共產黨員一定有一個在你左近」。又指廣東省公安廳審批單程證時，「將部分配額配給來香港進行特別任務的人士，確是非常容易」云云。



真係好心咯，講來講去，無非又是妖魔化中央這一套，同時為自己黨友、至今仍堅稱被內地強力部門喬裝嫁禍的林子健背書。別說前特首隨即提出一系列統計數據駁斥李永達，就算真如李氏所說，共產黨員滲透香港又有何大不了？只要他們經合法途徑來港，來港後遵從本港法律，他們就是香港一員，黨不黨員有甚麼好大驚小怪？難道共產黨員有三頭六臂、紅髮獠牙不成？



說起滲透，共產黨當然不及反華集團來得明目張膽和熟門熟路。漢奸黎的政治黑金正是透過其美國助手鋪橋搭路，民主阿婆、李漢奸、黃之鋒之流更是隔三差五跑去美國哭秦庭，美國透過所謂智庫操縱政客和輿論路人皆見。反對派何時出書公開自己被美國策反的經過？