按早前最樂觀的估計，中美兩國元首應在此時簽署貿易戰和解協議。如今不但尚未簽署，而且還未能預計何時會簽。但中國目前採取的談判策略應屬恰當，上一年時勢不就，處處受制於人，如今不然，國際局勢漸生變化，美利堅試圖聯同盟國圍堵中國，但踏入二○一九年後，這堵牆不斷大塊崩塌。



最近，意大利正式宣布將加入中國「一帶一路」計劃，德國又承諾不會排拒中資電訊設備商華為。更重要的是，美國波音公司重點推銷的737 MAX客機意外頻生，中國就算願意買，你的技術過不了關，便出不了口。美國老是叨唸着要增加對華出口，但根本沒有足夠的好貨供人買。



客觀形勢開始對中國有利，故我方不必再牽就他人，貿易戰要打，就要打出一點「軍威」來。傳聞美國要求中國增購四萬億美元的商品，以彌補貿易逆差，換作我是中方談判代表，直接答應對方便是，但在合約內改一個字眼，不是購買，而是入口，這也是挺公道的。以往美國常怪中國對入口貨設限，如今不必了，不設限，歡迎入口，但你要肯定自己的產品質量能過關，也要肯定產品來華後，有消費者願意買。要是賣不出的，請山姆大叔自行運走，運費我可不照顧。



華盛頓希望中方在短期內增購數萬億美元貨品，那是患了妄想症，想個法子讓他難堪就是。美國根本沒有足夠的優質貨品可賣，飛機的安全度不過關，手機的技術亦已開始落後於人，除晶片以外，試問美國還有甚麼可賣？



有專家說得好，香港沒有對美國車入口設限，但為甚麼走在街上，你有機會一整天也看不着一輛美國車？那是因為他們的汽車品質太差。我有不少親友移居美國多年，但大部分都沒有選購美國車，用的多是歐洲或日本車。所以我說嘛，該讓美國的談判代表醒過來了，別老是活在自己的世界裏。