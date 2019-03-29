中宣部前副部長魯煒被控受賄三千多萬元人民幣一案，不久前由浙江省寧波市中級法院裁定一審受賄罪成，判囚十四年，並處罰金三百萬元。



有「網絡沙皇」之稱嘅魯煒，今年五十九歲，他去年被開除黨籍，中央對他的批評十分嚴厲，指他欺騙中央、肆意妄為、野心膨脹、品行惡劣、匿名誣告他人、拉幫結派、大搞特權、作風粗暴、專橫跋扈、以權謀私、收錢斂財，甚至以權謀色、毫無廉恥，是典型的「兩面人」，政治問題與經濟問題相互交織。



照說，如此一個十惡不赦的高幹，不判死刑也應終身監禁，如今也不過判囚十四年及罰款三百萬元而已，真係「執到」，難怪他表示服從判決不上訴。事實上，魯煒「以權謀色」，倒開了吾人眼界，話說呢位中宣部正部級官員曾受大老闆宴請，在北京某會所內享「人奶宴」。據報道，人奶是宴會中的其中一道菜，每名食客旁都來了一名全裸的美艷少婦，讓食客們「想喝奶的喝奶，想吃人的就吃人」，席上之胡鬧，令人難以想像。



看官，這「人奶宴」的荒淫，比之古代暴君廢帝的「築酒池肉林，令男女裸逐其間」場面，恐怕不遑多讓！而雲南大理州巍山縣青華鄉副鄉長陳學偉，最近被網友晒出不雅照片，舉報他去年底在夜總會攬女「唱淫K」，期間更發生「不可描述」的行為。這位鄉官否認是照片中的主角，目前當地紀委監委已經介入調查。



其實，這位鄉官的所謂「唱淫K」，在官場的「色情檔案」中根本就係小兒科，比之魯煒的「人奶宴」固然差得遠，皆因「網絡沙皇」是在私人會所，而一般的「淫K」，只要身懷一千幾百人仔，已可搖身變「大爺」，沒甚麼大不了，也不值一哂！



中國的貪官，據悉百分之九十五以上都有情婦，有貪官甚至在日記裏立志要睡八百個女人，「以權謀色」志比天高，「唱淫K」還真不入流！