林子健事件，民主黨上演的爛劇成了笑話，李柱銘、何俊仁、李永達、林卓廷老中青三代民主黨員陪同林子健，製造了民主黨最嚴重的誠信危機，為人恥笑。但民主黨並未吸取教訓，當日出席林子健記者會的李永達，夥同《蘋果日報》倣效林子健造謠抹黑，聲稱每日一百五十個單程證中，有四十名中共黨員是「有特別任務」，回歸以來已有二十多萬人來港。



有人已列出多個公開數字，駁斥李永達和《蘋果日報》的說法。事實上，申請單程證來港人士，必須符合指定類別和資格，而相關的資格都是公開資料。李永達和《蘋果日報》的說法是在指控內地部門和特區政府偽造申請個案和數據，和林子健事件如出一轍，無憑無據，企圖製造恐慌。



民主黨再演爛劇，不僅是又一林子健事件，更是臭名昭著的麥卡錫主義翻版。上世紀四十年代末到五十年代初，美國受麥卡錫主義影響進行反共運動，政治、教育和文化等各個領域都深受其害，很多人因被指是共產黨人而失去工作。當時杜魯門的司法部長稱：「今天美國有很多共產黨，他們無處不在──工廠、辦公室、肉店、街角和私人企業。」



這與李永達的說法何其相似。李永達聲稱，二十多萬中共地下黨員潛藏於大多數親共機構，甚至連業主立案法團、互助委員會都有一定數量的共產黨員滲透。麥卡錫時代有「reds under the bed（床下底有共產黨員）」的說法，與李永達所說的「共產黨員一定有一個在你左近」大同小異。



內地發展迅速，自改革開放以來已為七億人脫貧，現在內地先進城市的部分領域如創新科技等更已超越香港。而且共產黨精英化，聽說今天就算想加入，亦要過五關斬六將，毫不容易。民主黨井底之蛙看中國，李永達和《蘋果日報》以為妖魔化共產黨仍有市場，真的非常可笑。